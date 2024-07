Arriva l'ok regionale per far passare San Vito sotto Noventa Padovana

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge per la variazione dei confini tra il Comune di Vigonza e il Comune di Noventa Padovana, includendo in quest’ultimo la frazione di San Vito, previo referendum tra la popolazione. Il disegno di legge, composto di una relazione e di cinque articoli, passa ora al voto del Consiglio regionale e, se approvato, vedrà l’indizione della consultazione tra i soli residenti di San Vito, come indicato dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza 214/2019) e sulla scia di un precedente che risale al 2004, quando un caso simile riguardante i comuni veronesi di Arcole e Zimella vide votare soltanto la popolazione coinvolta direttamente nella variazione territoriale.



L’iter legislativo per la modifica dei confini era partito lo scorso anno su iniziativa dei consigli comunali di Vigonza e di Noventa, dopo la raccolta di oltre 500 firme da parte dei cittadini di San Vito, che chiedevano il passaggio della frazione sotto il Comune di Noventa Padovana. “E’ una bellissima giornata per la democrazia – commenta il sindaco di Noventa Marcello Bano – la Regione ha accolto la proposta delle due amministrazioni di dare la parola ai cittadini di San Vito, che potranno così decidere del proprio futuro. E’ un primo passo importantissimo, per il quale abbiamo lavorato molto. Siamo fiduciosi nel buon esito di questo percorso anche presso il Consiglio regionale, che ha già dimostrato più volte la propria attenzione alle richieste dei cittadini e delle comunità locali, in quello spirito di vera autonomia che da sempre contraddistingue il nostro Veneto. Ringrazio il presidente Luca Zaia e tutta la sua Giunta, in particolare gli assessori Francesco Calzavara e Roberto Marcato per il costante ascolto e supporto.”

"La Giunta Regionale ha dato corso all'iter richiesto dai due comuni e ora la palla passa al Consiglio Regionale. Ringrazio intanto la Regione per aver ascoltato i territori di Noventa e Vigonza che sul punto si erano espressi con delle delibere consiliari approvate ad ampia maggioranza. Ormai da secoli il territorio di San Vito è stato "spostato" con la modifica del fiume Brenta e da decenni i cittadini di San Vito chiedono di potersi esprimere sulla questione. Se l'iter si concluderà positivamente potranno finalmente farlo e prenderemo atto della volontà popolare. Con il Comune di Noventa è stata definita anche una convenzione finanziaria che verrà formalizzata dopo i necessari passaggi nei rispettivi consigli comunali con la quale vengono riconosciuti a Vigonza valori patrimoniali importanti e la cessione di un'area di Oltrebrenta. Attendiamo ora i prossimi passi ma siamo sulla strada giusta per rettificare un confine anacronistico"