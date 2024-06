A San Giorgio delle Pertiche pronostico rispettato: trionfo di Daniele Canella

Era uno di quei comuni del pronostico segnato. Nel Camposampierese, Daniele Canella, 33 anni, leader del centrodestra, si conferma sindaco di San Giorgio delle Pertiche. I risultati delle urne non hanno lasciato alcun dubbio. Fin dai primi minuti dello spoglio si è subito capito che per Paolo Filippi, 62 anni, portacolori del centro sinistra, c'era ben poco da fare. L'esito finale ha visto Canella, attuale vicepresidente della Provincia, vincitore con una percentuale di 77,3 % contro il 22,7 % conquistato da Filippi.

L'emozione

«Questo risultato, lo voglio dedicare a tutta la mia magnifica squadra con la quale ho lavorato per cinque anni e ai nuovi innesti di questa campagna elettorale. Non è mai facile confermarsi. Questo risultato è frutto di un grande lavoro svolto nel quinquennio. Abbiamo sempre cercato di operare per la gente, potenziando i servizi alla persona e valorizzando il più possibile il nostro territorio. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo conquistato. Adesso festeggiamo, ma già da domani riprenderemo un percorso. La fiducia dei cittadini è sacra e questa vittoria deve spingerci a dare ancora qualcosa di più per alzare ulteriormente l'asticella».