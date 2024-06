E' cominciato ufficialmente il Canella "bis": un mix di giovani ed esperienza

In un’atmosfera densa di emozione, alla presenza di un folto pubblico, si è insediato il 24 giugno, il nuovo consiglio comunale di San Giorgio delle Pertiche. Sui banchi della maggioranza, i volti giovani dei neoeletti Alice Tonello, Beatrice Sartori, Filippo Mazzon, Alessandro Zanini e Sofia Stefan, brillano di entusiasmo che maschera il lieve timore proprio dei debuttanti, ma sono affiancati dagli sguardi saggi e rassicuranti dei “veterani” Caterina Bellotto, Alberto Corsini, Stefania Pierazzo, Andrea Biasibetti, Andrea Carnio e Mario Agostini, quasi a significare l’inizio di una nuova era, un’era di continuità e rinnovamento, di fresche idee e saggezza consolidata. Presente anche l’intera compagine di minoranza: Paolo Filippi, Davide Scapin, Lorenzo Filippi, Maurizia Scarante e Stefano Brugnaro.

Il Canella bis

Lievemente emozionato, ma sicuro padrone di casa per la prima parte del consiglio, il sindaco Daniele Canella che, nel discorso inaugurale, ha ringraziato calorosamente la cittadinanza per la fiducia accordata e per il supporto continuo alla vita democratica del paese. Parole piene di gratitudine e promessa che risuonano con forza nell'aula, unendo passato e futuro in un simbolico abbraccio. I gruppi indicano, innanzitutto, i due nomi dei capigruppo: Andrea Biasibetti per la maggioranza e Paolo Filippi per l’opposizione. E' seguito il momento solenne delle operazioni di voto per eleggere il presidente e il vicepresidente del consiglio: l’assemblea ha deciso di affidare la presidenza alla giovane Alice Tonello, di soli 25 anni, cavinese, che ha ricevuto la campanella simbolica dalle mani del presidente uscente, Claudio Scapolo, con una piccola cerimonia semplice ma carica di significato, a sottolineare l’importanza e la serietà del consenso democratico, ricordando a tutti i presenti il valore del servizio pubblico e della partecipazione civica.

Il presidente

Temi questi ripresi dalla neo presidentessa nel suo intervento iniziale: «La democrazia è il pilastro fondamentale su cui si basano la nostra comunità e le nostre istituzioni - ha detto Tonello - e le assemblee elettive, come il nostro consiglio comunale, sono l’espressione più autentica e tangibile di questa democrazia: esse rappresentano la voce dei cittadini, le loro speranze, i loro bisogni e le loro aspirazioni, perché qui siedono le persone da loro delegate a rappresentarli. Ed è nostro primo dovere ascoltare attentamente questa voce e tradurla in azioni concrete e misurabili. Il nostro compito, come consiglieri eletti, sarà quello di lavorare insieme, al di là delle differenze politiche, per il bene comune: ritengo, infatti, che la diversità delle opinioni e delle idee sia una ricchezza, che va valorizzata attraverso un dialogo aperto, costruttivo e rispettoso, per cercare e trovare, attraverso il confronto, le soluzioni migliori per le sfide che la nostra comunità deve affrontare». La vicepresidenza viene affidata ad un’altra giovanissima, Beatrice Sartori di Arsego.