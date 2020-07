Sanificazione: Montegrotto si dota di apparecchio ultra rapido

Sedie sicure e santificate in pochi minuti: con questo obiettivo l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha acquistato e inaugurerà con i due spettacoli teatrali in programma questa settimana nell’ambito della rassegna Montegrotto Estate un apparecchio in grado di nebulizzare a distanza un igienizzante tramite aerosol.

Manifestazioni

«Abbiamo pensato - spiega l’assessore alle Manifestazioni turistiche - di velocizzare il processo di igienizzazione di tutte le sedie che in queste prime settimane dopo l’emergenza Covid è stato svolto a mano. Si tratta di un’indicazione prevista in ottemperanza alle prescrizioni per il contenimento del Covid 19 dal protocollo Safety and Security. L’apparecchio acquistato è in grado di nebulizzare un liquido igienizzante a base di perossido di idrogeno in aerosol con uno spruzzo di circa 6 metri. In questo modo i nostri addetti impiegano appena 6 minuti per circa 200 sedie. Si tratta di un investimento dell’amministrazione non grande ma importante per una maggiore sicurezza. Attualmente questo apparecchio viene utilizzato in quasi tutti gli alberghi del bacino termale per sanificare bagni e camere». L’apparecchio sarà inoltre utilizzato anche all’interno degli uffici e nelle sale centro comunale in occasione di incontri.