Sanita, incontro tra De Poli e il direttore della Ulls 6

Nel pomeriggio di lunedì 19 luglio, a Carmignano di Brenta (Padova), presso il Centro per la salute ex UTAP "Don Bortolo Pietrobelli", si è svolto un incontro tra il senatore Antonio De Poli, il direttore generale della Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna; il sindaco reggente del Comune di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon e l'assessore comunale alle Politiche sanitarie, Elisa Paiusco.

Incontro

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui la necessità di rilanciare i servizi presenti all'interno della Casa della salute Medicina di gruppo integrata 'Medoacus', a Carmignano di Brenta. «Ringrazio il dottor Fortuna per la disponibilità mostrataci e per essere venuto fin qui, fisicamente, nella nostra comunità, per vedere da vicino una realtà a cui noi teniamo molto come Amministrazione. Abbiamo sottoposto le criticità che in questo periodo di pandemia sono emerse all'interno del Centro - afferma Eric Pasqualon, sindaco reggente di Carmignano di Brenta - e, in un'ottica di salvaguardia della salute dei nostri cittadini, abbiamo concordato una serie di azioni per rilanciare la Medicina di gruppo integrata 'Medoacus' (ex Utap)».

Confronto

«E' stato un confronto molto proficuo e utile. Ringrazio il direttore Fortuna, profondo conoscitore del sistema sanitario regionale Veneto», afferma De Poli che aggiunge: «In questa crisi pandemica abbiamo capito più che mai quanto sia importante investire sulla sanità pubblica. L'obiettivo condiviso è, senza dubbio, garantire cure, assistenza e servizi, in risposta alle esigenze delle persone e, in modo particolare, dei soggetti più fragili», conclude De Poli. «Il Centro Don Pietrobelli - aggiunge Elisa Paiusco, assessore comunale alle Politiche sanitarie - è pubblico che si rivolge ad un bacino di utenza di oltre 18.000 persone, nei Comuni di Carmignano, Gazzo, Grantorto e San Pietro in Gu. Abbiamo sottolineato e condiviso l'importanza di rilanciare la sanità pubblica. La tutela della salute dei nostri cittadini viene prima di tutto».