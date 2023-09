Sant'Agostino, un'assemblea pubblica per presentare la nuova pista ciclabile

Verrà presentato il giorno 18 settembre in un’assemblea aperta a tutti i cittadini il risultato del processo partecipativo relativo al nuovo progetto per la pista ciclabile di Via Donatello nel quartiere S. Agostino di Albignasego.

In questi ultimi anni l’amministrazione comunale ha riservato particolare importanza agli investimenti sulla rete ciclabile realizzando nuovi tratti o raccordando percorsi già esistenti. In via Donatello a Sant’Agostino, dopo diversi incidenti anche con gravi conseguenze, è stata rilevata l’esigenza di realizzare una pista ciclabile che riservasse il marciapiede ai soli pedoni e garantisse ai ciclisti un’area delimitata della sede stradale. «Abbiamo voluto rendere i nostri cittadini protagonisti del progetto - spiega l’assessore all’urbanistica Valentina Luise – coinvolgendoli nella scelta tra le due proposte progettuali». Nel mese di febbraio sono state inviate a tutti i residenti di via Donatello lettere in cui venivano illustrate le alternative progettuali e chiesto loro di esprimere una preferenza. «La consultazione è stata molto interessante – aggiunge l’assessore - perché oltre a determinare il progetto attuativo abbiamo raccolto informazioni su alcune problematiche da risolvere prima di iniziare il progetto».

Il disegno interessa anche il primo tratto di via Giorgione, fino all’incrocio con via Tintoretto, e la stessa via Tintoretto fino alla chiesa, con segnaletica orizzontale, senza rinunciare a nessun posto auto, con conseguente riduzione della sede stradale che contribuirà alla diminuzione della velocità di transito dei veicoli rendendo la zona più sicura. Nella serata di presentazione, presso la sala convegni del Patronato di Sant’Agostino, verranno illustrate le tempistiche previsionali e verrà condiviso con l’assemblea il nuovo progetto della rotonda tra le vie Tintoretto/Giorgione/Caravaggio. «Ritengo che coinvolgere la comunità nelle opere pubbliche del proprio quartiere sia prezioso per l’amministrazione comunale che, solo grazie al processo partecipativo, è in grado di raccogliere opinioni, segnalazioni e punti di vista capaci di migliorare la vivibilità del Comune», conclude il sindaco di Albignasego Filippo Giacinti. Al via tra poche settimane anche il nuovo percorso protetto di via Foscolo, mentre si sta programmando la progettazione del completamento delle piste ciclabili di via Manzoni e san Pio X.