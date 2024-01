Santa Caterina d'Este, il 101esimo comune del padovano

Dopo Due Carrare (Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, 1995) e Borgo Veneto (Megliadino San Fidenzio, Saletto, Santa Margherita d'Adige, 2018), si celebra un'altra fusione tra comuni del padovano che porta così a 101 il numero dei comuni della provincia di Padova.

«Vighizzolo d'Este e Carceri si fondono in un'unica comunità, pronta a scrivere nuove pagine di storia», ha commentato Tiberio Businaro, a questo punto ex primo cittadino proprio di Carceri. A guidare il nuovo municipio, Valeria Gaspari nominata commissario prefettizio. Sono stati i cittadini a sancire la fusione dei due comuni, con un referendum iniziato nella mattinata di domenica 29 ottobre e conclusosi alle ore 15 di lunedì 30 ottobre. Ora con l'entrata in vigore la legge regionale 35 del 29 dicembre che certifica, da oggi, 22 gennaio, la creazione del nuovo municipio è realtà.

«Ho sempre creduto - ha commentato il vice presidente della Provincia, Vincenzo Gottardo - che l’aspetto della fusione possa determinare un valore strategico solo se punta sulla partecipazione consapevole degli abitanti e sul generare un ente locale in grado di razionalizzare la spesa e liberare risorse a vantaggio della collettività in termini di sviluppo e servizi. In questo contesto, risulta coerente un rafforzamento del ruolo e delle competenze delle Province, chiamate a rappresentare un riferimento indispensabile al rafforzamento delle autonomie locali». Gottardo loda l'iniziativa che ha portato alla costituzione di questo nuovo comune: «I miei complimenti alle due amministrazioni che hanno avuto coraggio e determinazione per ridisegnare una municipalità in grado di affrontare meglio gli investimenti, le criticità e le domande di servizi, per offrire ai cittadini una qualità di vita sempre migliore. Buona vita a Santa Caterina d'Este», ha chiosato Gottardo.