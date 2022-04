Bici parcheggiate male, Venturini: «Propongo una sanzione come deterrente»

Monopattini e bici elettriche sono mezzi molto amati dai padovani. Ma qualcuno li parcheggia un po' a caso in giro per la città, scatenando le ire dei residenti che postano le foto sui social

Il fatto

«La situazione di frequente abbandono disordinato dei mono pattini e delle bici elettriche è senza dubbio da imputare alla poca attenzione e sensibilità di chi mette in atto questi comportamenti - commenta Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale - Detto questo, c’è da segnalare che l’attuale servizio di sharing di bici elettriche e di mono pattini non prevede particolari conseguenze per chi parcheggia male o, peggio ancora, abbandona il mezzo lungo la strada o comunque in aree inidonee. L' abbandono del mezzo è tanto più pericoloso per i non vedenti, che mi hanno già segnalato più volte questa situazione di disagio. Propongo, come deterrente, che vengano previste conseguenze, e vengano pubblicizzate adeguatamente, nei confronti di chi parcheggia in modo sbagliato questi mezzi. Il fatto che l’utilizzo avvenga attraverso un app dovrebbe poter anche permettere l’identificazione immediata di chi si comporta in modo maleducato. Naturalmente, anche per prevenire e per facilitare l’utilizzo di questi mezzi, sarebbe fondamentale individuare in vari punti della città di veri propri parcheggi scambiatori o comunque zone adeguate dove poter parcheggiare bici e monopattino in sicurezza e senza essere costretti a inventarsi parcheggi nuovi ogni volta».