Scacco nuovo attacco a Schiesaro: «Chi ha già pagato le multe non sarà rimborsato»

Ci sono ancora molti nodi da sciogliere per i multati dagli autovelox di Cadoneghe, in particolare per coloro che le sanzioni le hanno pagate e subito. «Chi ha pagato non sarà rimborsato», esordisce così Enrico Scacco, candidato Sindaco di Cadoneghe, in merito alla questione delle multe. Scacco non è la prima volta che attacca il sindaco Marco Schiesaro in merito alla gestione delle vicenda dell'autovelox che in soli due mesi, quest'estate, ha distribuito migliaia di multe.

Il candidato fa un riferimento a un caso simile avvenuto in Campania una decina di anni fa. «Il Sindaco dovrebbe dire la verità su questo punto, ma è troppo pesante, perché non è una questione di tempi. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza nr. 12899 del 2010, anche in contrapposizione ai ricorsi accolti dai giudici di Pace, interpellata in un caso di sanzione “illegittima” ha sancito quanto segue: il pagamento implica necessariamente l’accettazione da parte del contravventore della sanzione e quindi il riconoscimento della propria responsabilità e come indicato dal legislatore anche ai fini della diminuzione dei processi, la rinuncia al proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale. Si parla appunto di rapporti esauriti, anche nel caso di Cadoneghe in cui gli autovelox non sarebbero stati omologati con le modalità previste e quindi fuori norma per poter eseguire i rilevamenti. I cittadini onesti che, facendo affidamento sul fatto che l’amministrazione comunale avesse agito con imparzialità e correttezza, hanno in buona fede pagato la multa, dando fiducia ad una amministrazione che non la meritava. Il famoso proverbio “a pagare e a morire c’è sempre tempo” diventa realtà», attacca Scacco. «Purtroppo l’attuale amministrazione di Cadoneghe, grazie anche ad una opposizione politica “morbida” che forse non ha indagato e verificato attentamente documenti, atti e iter amministrativi, ha sempre agito indisturbata. Un modus operandi consolidato che si manifesta oggi nell’affaire multavelox nella sua massima espressione. Il Sindaco parla di verità, ma è solo la sua verità, perché non chiarisce i tempi per gli annullamenti, se, come e quando rifonderà le spese agli utenti contravvenzionati che hanno pagato l’ammenda».