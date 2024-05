Elezioni comunali, Scacco: «Colleghiamoci a Padova e portiamo fino a qui il tram»

«Basta con l'amministrazione dei no e con le proposte generiche delle opposizioni. Negli ultimi 10 anni non si è fatto nulla per il trasporto pubblico urbano a Cadoneghe, siamo ormai periferia di Padova, siamo diventati definitivamente un quartiere dormitorio soffocato dal traffico e le automobili. Una proposta concreta per collegare il nostro Comune alla città di Padova con il tram per essere un vero centro urbano e non periferia, perché una città finisce dove finisce un servizio di trasporto pubblico moderno ed efficace». E' la proposta di Enrico Scacco, candidato sindaco del centrosinistra a Cadoneghe.