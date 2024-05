Scacco contro il vice sindaco: «Si dimetta per conflitto d'interesse». Schiesaro: «Delira»

Si è presentato con Marco Paccagnella, di Federcontribuenti, Enrico Scacco, per sferrare un deciso attacco al vice sindaco Devis Vigolo e una società, la Furlan Costruzioni. Cosa che ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. «Aspetta che finiscano le elezioni e poi vediamo a chi dovrà rispondere di queste sparate, Scacco», ci dice al telefono. «Non ha incarichi con nessuno, nel comune di Cadoneghe, il vice sindaco Vigolo. Lo disciplina il regolamento. Non ha incarichi di nessun tipo, lo ripeto. Ma che conflitto di interessi c'è? Dice boiate Scacco, per attirare su di sé l'attenzione: attacca la minoranza, attacca le aziende, attacca il vice sindaco. Ce l'ha con tutti, è irrispettoso delle aziende del territorio. Aziende serie. Ma pensa davvero che nessuno lo querelerà?».

E cosa ha detto Scacco, da far tanto arrabbiare il primo cittadino? Ecco le dichiarazioni forti rilasciate dal candidato sindaco: «Ho appreso di un grave conflitto di interesse da parte del vicesindaco di Cadoneghe, nonché assessore all’urbanistica e all’edilizia privata. Documenti in mio possesso dimostrano che Devis Vigolo, nella sua attività professionale di geometra, ha collaborato più volte come progettista per Furlan Costruzioni. Abbiamo le prove di almeno due collaborazioni per atti urbanistici come procuratore per la presentazione della pratica edilizia e progettista nel territorio del Comune di Padova. La stessa ditta ha sviluppato, insieme al Comune di Cadoneghe, diversi progetti che il vicesindaco ha seguito in prima persona in qualità di amministratore pubblico», ha dichiarato il candidato sindaco.

«Già lo scorso anno, prima di venire a conoscenza di questo conflitto di interesse, avevamo evidenziato alcune anomalie nell’accordo pubblico privato tra il Comune di Cadoneghe e Furlan Costruzioni, relativo al cosiddetto Parco del bambino. Un accordo che allora giudicavamo, carte alla mano, molto favorevole al privato. Con la variante 12 presentata il 29/3/2021 dallo stesso Vigolo in consiglio comunale, il privato aveva potuto raddoppiare i metri cubi a sua disposizione per l’intervento: grazie a una serie di meccanismi premiali, Furlan Costruzioni aveva acquisito il diritto di costruire 775 m cubi in più (pari a due appartamenti di circa 110 MQ). Prima dell’entrata in vigore della Variante 12, il lotto in oggetto aveva un potenziale edificatorio di 1.990 mc. In seguito all’intervento del consiglio comunale, il potenziale è aumentato fino a 3.765 mc: un incremento di quasi il 100%. Il tutto a fronte della cessione di un’area verde di circa 500 mq: già all’ora l’interesse pubblico dell’operazione ci era sembrato quanto meno dubbio», ha detto Scacco.

Schiesaro a riguardo commenta in questo modo: «L'uscita di oggi mi stupisce per un solo motivo, per la sua stupidità». Il sindaco rincara la dose: «Ha l'ambizione di candidarsi a sindaco quando tutti siamo stupiti dalle sue calunnie, dalle insinuazioni gravi che si permette di fare. Offende amministratori pubblici e imprenditori con la stessa facilità», ci dice Schiesaro. Riguardo il vice sindaco, Devis Vigolo, si affretta a precisare: «A Cadoneghe è fermo, è cosa nota, non ha alcun tipo di incarico». Poi risponde nel merito: «Sulla questione della variante 12 che riguarda il comune di Cadoneghe, dove premiamo chi abbatte per ricostruire e lo fa con azioni sostenibili, è tutto assolutamente chiaro. Lui - dice riferendosi a Scacco - se la prende con Furlan che ha comprato dei terreni dopo che è stata votata, la variante. Ha acquistato da dei privati, in che modo sarebbe stato favorito? Come si fa a fare delle sparate di questo tipo? La variante 12 riguarda tantissime famiglie che infatti ne stanno usufruendo. Basta andare a Mejaniga e vedere quanti cantieri ci sono. Perchè quindi bisogna dire una cosa non vera. Non si può calunniare in questo modo. Premiare il recupero di edifici vecchi, premiare l'approccio green anche dal punto di vista energetico, questo è il senso della variante 12», ribadisce un po' scocciato Schiesaro.

Scacco mette insieme una questione di opportunità politica da altro che non pronuncia ma in qualche modo sottintende: «Da cittadino di Cadoneghe, vorrei che l’interesse pubblico fosse tutelato da chi non ha conflitti di interesse con il privato. Quando Vigolo si siede al tavolo con Furlan per stipulare un accordo pubblico-privato, in veste di vicesindaco il suo datore di lavoro sono i cittadini di Cadoneghe, che hanno un interesse pubblico. In veste di professionista, invece, il suo datore di lavoro è la persona seduta all’altra parte del tavolo, che ha dei legittimi interessi privati, naturalmente diversi da quelli pubblici. Quale interesse perseguirà Vigolo? Quale dei suoi due datori di lavoro tutelerà? Verrebbe da pensare: quello che lo paga di più».

Scacco in modo tutt'altro che elegante, qui non c'entra la collocazione politica, e Scacco di fatto non appartiene né allo schieramento di destra e neppure a quello di sinistra, entra in questioni pruriginose: «Ricordiamo che il vicesindaco, come risulta dalle dichiarazioni pubblicate in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, ha più che triplicato il suo reddito nel corso del proprio mandato. Nel 2020, insediato da poco, Vigolo aveva addirittura richiesto il bonus Covid per i professionisti in difficoltà, affermando pubblicamente di avere difficoltà nel mantenere la propria famiglia. Oggi tutti i cittadini di Cadoneghe lo vedono aggirarsi trionfale per il comune alla guida di un’auto da oltre 100mila euro». Prima lo dice, poi però un mezzo passo indietro: «Tutto legittimo, se parte di questo suo improvviso successo professionale non fosse dovuta agli stessi soggetti con cui tratta in qualità di amministratore pubblico. Gli atti che provano come Vigolo, in qualità di professionista, abbia lavorato per l’azienda in questione sono tutti documenti pubblici, cui qualunque cittadino può accedere facendo una semplice richiesta di accesso civico al comune di Padova, come ha fatto il sottoscritto. È tutto alla luce del sole: se il sindaco Schiesaro è veramente il paladino della legalità e della trasparenza che dice di essere, vogliamo augurarci non fosse a conoscenza, come non lo erano i cittadini di Cadoneghe, di questo grave e palese conflitto di interesse del suo vicesindaco. Ora che lo sa, ci aspettiamo che gli revochi immediatamente le deleghe, senza attendere eventuali interventi della magistratura, e depenni il suo nome dall’elenco dei candidati nella lista civica “Marco Schiesaro Sindaco”». Deleghe che proprio il primo cittadino di Cadoneghe ha assicurato che, il vice sindaco, non ha.