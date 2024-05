Hub Alì, gli "scettici" del Pd: «Lavorato per la città». La segreteria: «Coniugate esigenze diverse»

In una nota a firma dei consiglieri Marco Concolato, Giovanni Gabelli, Caterina Coppo, Anna Barzon che avevano manifestato molti dubbi sull'operazione, sono tornati sulla votazione che autorizza il gruppo Alì a realizzare un hub a Granze, in via Svezia.

«Con la votazione sulla variante Alì termina il dibattito che negli ultimi due anni ha animato la città e messo a dura prova la maggioranza in Consiglio Comunale. Ora è tempo di ricomporre. Per farlo è necessario cambiare fase e riconoscere il lavoro di chi, in tutti questi mesi, ha tenuto il punto e ha contribuito a portare significative migliorie al progetto. Nel corso delle ultime settimane, l’Amministrazione e il Partito Democratico hanno aperto un confronto proficuo e ha accolto le osservazioni provenienti dai consiglieri critici rispetto al progetto. Per questo ringraziamo il sindaco Giordani», spiegano i quattro consiglieri.

«La proposta di acquisire e desigillare l'area dell’ex Caserma Romagnoli nasce proprio per bilanciare il consumo di suolo causato dalla variante Alì a livello cittadino: per garantire che la superficie di suolo depavimentato corrisponda effettivamente a quella consumata, tuttavia, sarà necessario individuare ulteriori superfici necessarie per raggiungere un rapporto 1 a 1, preferibilmente all'interno della Zona Industriale. Su questo abbiamo presentato un emendamento specifico che è stato approvato», commentano entrando nel merito della questione. «Grazie ad altri emendamenti approvati, l'Amministrazione si è inoltre impegnata a legare l'iter di acquisizione alla preventiva quantificazione dei costi di bonifica, demolizione e de sigillazione del suolo dell’ex Caserma Romagnoli. Siamo soddisfatti che siano stati accolti anche i nostri nostri emendamenti che hanno aumentato di un ulteriore mezzo milione di euro il Contributo straordinario richiesto ad Alì e con cui si impegnerà il milione di euro di oneri di urbanizzazione nel territorio interessato dall’intervento, portando quindi a 3 milioni il totale delle risorse destinate a Granze e Camin da concertare con le comunità residenti», non mancano di sottolineare. «Ciò che più ci stava a cuore era portare ulteriori risorse per finanziare opere di mitigazione ambientale nei territori interessati al progetto», precisano. «L’Amministrazione dovrà poi farsi carico di sviluppare un piano strategico per la rigenerazione e il riequilibrio ambientale della zona industriale, basato su tre assi principali: definizione, monitoraggio e miglioramento degli indicatori ambientali e di salute, elaborazione di un Masterplan per la riqualificazione del Polo Industriale di Padova e dotarsi di strumenti di governance adeguati con una nuova mission per Interoporto, di rigenerazione e riequilibrio ambientale della zona industriale. Anche questo abbiamo scritto sulla mozione e sugli emendamenti approvati nel corso della seduta. Questo sforzo, sebbene non possa mettere tutti d’accordo, rappresenta un passo significativo verso una nuova fase per Padova, che chiediamo innanzitutto a chi ha l’onere e l’onore di guidare la città», commentano con moderazione prima però di manifestare una specifica preoccupazione riguardo una modalità che va, secondo loro, rivista. «Questa fase deve coincidere con un forte cambiamento dei processi decisionali: se all'interno della maggioranza vengono espresse perplessità o dubbi, questi sono elementi che arricchiscono il dibattito e che vanno ascoltati. Rispettiamo le scelte in dissenso fatte da alcuni membri della maggioranza e rivendichiamo il nostro ruolo nell'ottenere significativi miglioramenti alla proposta iniziale di Alì. Con questo spirito leale e costruttivo continueremo ad impegnarci per il bene della città», concludono Marco Concolato, Giovanni Gabelli, Caterina Coppo, Anna Barzon. Quest'ultima è l'unica consigliera del Partito Democratico che ha votato no alla variante.

Cosa dice invece la segreteria? «Il Partito Democratico è convinto di aver dedicato il maggior sforzo possibile nel coniugare esigenze diverse in un’ottica generale e nella costante fiducia nel Sindaco e nella Giunta di aver contribuito in maniera decisiva all’innalzamento delle compensazioni richieste all’azienda e alla costruzione di una visone strategica che, a partire dalle persone che ci vivono e lavorano, focalizzi una maggiore attenzione sulla zona industriale e sulle politiche di sostenibilità, che chiediamo li siano attuate da subito. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto anche in seguito ad uno schietto, libero e approfondito dibattito interno e un sentito ringraziamento va al gruppo consiliare e ai nostri assessori, alla Segreteria cittadina, ai segretari dei circoli, a tutti i dirigenti del partito padovano, che fino all’ultimo minuto hanno lavorato nell’interesse della città, senza mollare, con l’obiettivo di migliorare e alzare con decisione il livello della mediazione», evidenzia il segretario cittadino, Franco Corti. «Questo percorso rappresenta un passo significativo verso un modello di sviluppo che coniuga crescita economica e sostenibilità ambientale, in cui si richiede doverosamente all’iniziativa privata di contribuire agli impegni e gli interessi pubblici della città», sottolinea.

Per la segreteria il risultato raggiunto è quanto di più si potesse ottenere: «Oltre ai 3 milioni di euro per opere ambientali destinati alla comunità di Granze e che pensiamo debbano ora vedere un percorso di partecipazione con quartiere sulle loro modalità di impiego riteniamo importante l’iter avviato sulla destinazione pubblica della Caserma Romagnoli che prevede la bonifica e depavimentazione di 8,1 ettari che diventeranno un grande parco estensivo di 14 ettari, contribuendo al riequilibrio dei servizi ecosistemici della città». Ma il segretario si gioca anche un altro elemento, quello del lavoro. «Abbiamo formulato una richiesta di impegno forte sul tema del lavoro, chiedendo assunzioni con contratti stabili e di qualità, per continuare a migliorare le condizioni lavorative delle persone in un settore delicato come quello della logistica e della grande distribuzione in linea con le richieste delle forze sindacali». Sulla questione però posta dagli scettici, i quattro consiglieri che si sono espressi con una nota ai quali andrebbe aggiunto anche il consigliere Alessandro Tognon, che ha scelto di non partecipare al voto, nessun accenno, anzi. «Questo risultato è frutto di un lungo lavoro di confronto con i consiglieri e rappresenta una sintesi tra permanenza aziendale e tutela del territorio, in linea con i principi di rispetto dell’ambiente che hanno guidato l’azione amministrativa degli ultimi sette anni e che ora chiediamo al nostro Sindaco Giordani siano percorsi con sempre maggior vigore e coraggio. Il nostro impegno sarà sempre quello di una forza costruttiva a disposizione del buon governo della città, che lavora a un forte impegno unitario con le altre forze di maggioranza e che è in campo per tutelare il patrimonio politico di idee, progetti e valori costruito negli ultimi anni con le Giunte progressiste», dichiara soddisfatto il segretario Corti. Al di là di circostanza e delle diplomazia, ci sarà comunque da chiarirsi, sia in segreteria che nel gruppo consiliare.