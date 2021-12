Schiavonia, Francesca Businarolo (MS5) : «Bassa penalizzata da inizio pandemia»

«La Regione Veneto continua a ignorare i sindaci della Bassa padovana destinando ancora una volta l’ospedale di Schiavonia a Covid Hospital, con la riduzione di importanti servizi sanitari. È inaccettabile un simile accanimento, da quasi due anni a questa parte sullo stesso territorio: chiediamo l’intervento del ministro Speranza». È l’annuncio che arriva da Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, che questa settimana ha presentato un’interrogazione a risposta in commissione, proprio sul caso degli Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta, che già stanno accogliendo pazienti Covid da tutta la provincia, con riduzione dei normali servizi ospedalieri.

Bassa padovana

«Dall’inizio della pandemia — ricorda Businarolo — l’ospedale di Schiavonia è stato il più penalizzato in Veneto. “Un’eredità” che si porta dietro per essere stato, per puro caso, il primo nosocomio a ospitare i pazienti del primo focolaio individuato in Italia, quello collegato a Vo’. Dopo quasi due anni, la Regione Veneto non ha trovato un’alternativa e così Schiavonia si accolla il peso della gestione Covid per un’area amplissima, con diminuzione dei servizi per i residenti. E sono di poca consolazione le parole che arrivano ora dai vertici della sanità regionale. Certo, tutti, o quasi, gli ospedali hanno pazienti Covid. Ma solo pochissimi, e Padova Sud è sempre in prima fila, vedono sistematicamente la sospensione dell’attività ordinaria. A questo punto chiedo che intervenga il ministero: non può essere sempre la stessa zona a pagare per tutti».