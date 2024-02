Schiesaro chiede le spese legali per contenzioso sulla sede del Pd. La replica: «Propaganda»

Dopo aver vinto in Appello con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria che conferma il mancato pagamento di 6.710 euro di IMU sulla Casa del Lavoratore, sede del PD di Cadoneghe e di alcune associazioni, ora il Comune ha fatto richiesta alla Fondazione Nuova Società, proprietaria dell’immobile di via Gramsci, del rimborso delle spese legali sostenute in giudizio. Si tratta di complessivi 2.200 euro.

Nell’aprile 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Padova aveva stabilito che l’Imu va pagata e contro tale decisione la Fondazione, proprietaria dell’immobile denominato Casa del Lavoratore e dove hanno sede il Partito Democratico, e le associazioni “Area 48”, “Alberto Cassol” e “Sos Lavoro”, aveva fatto ricorso alla Corte che l’ha respinto, che, pur ricorrendo in appello, ha iniziato a pagare le tasse richieste fin dal primo grado di giudizio”.

«Ho dato disposizione agli uffici per il pagamento delle spese legali che il Comune ha dovuto sostenere in Appello, dopo che la Fondazione Nuova Società ha presentato ricorso contro la sentenza, già a noi favorevole, di primo grado – commenta il sindaco Marco Schiesaro -, che ha stabilito che l’ente deve versare l’Imu per gli anni dal 2014 al 2019 per un totale di 6.710 euro. I mancati pagamenti si riferiscono agli anni tra il 2014 e il 2019, quando l'Amministrazione comunale del Partito Democratico ha omesso di richiedere queste somme al proprio "padrone di casa" cioè alla Fondazione. Quando, appena insediati, abbiamo giustamente preteso il pagamento, il PD ha avuto il coraggio di venire a manifestare sotto il Municipio, sostenendo che fosse tutto in regola e dando al sottoscritto del bugiardo. Oggi due sentenze di giustizia dimostrano, una volta per tutte, che i bugiardi erano loro».

La replica del Partito Democratico è immediata. «Dov’è la notizia? Il giudice si è pronunciato a sfavore della Fondazione ed è ovvio che chi perde debba pagare le spese legali. Il Sindaco usa informazioni provenienti dagli uffici per uso politico e di propaganda», commentano dalla segreteria del partito. «Il sindaco farebbe meglio a non commentare perché il contenzioso è insorto in un momento in cui la norma non era chiara e lasciava al giudice ampio spazio interpretativo. Ci sono state nel tempo sentenze opposte, ma ultimamente c’è stata la tendenza a dare ragione ai Comuni.Oggi il governo Meloni ha chiarito la questione approvando una norma che dà ragione alle tesi della Fondazione. Purtroppo i gradi di giudizio si sono completati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Se il giudizio fosse avvenuto oggi, avrebbe avuto ragione la Fondazione».