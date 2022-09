Cadoneghe, il Comune "lavoro" gli abitanti che prendono il reddito di cittadinanza

Dare una mano alla comunità mentre si è alla ricerca di un lavoro. Sarà dedicato ai Puc, i “Progetti utili alla collettività”, il primo degli “Incontri di aggiornamento per le associazioni” promossi dal Comune di Cadoneghe assieme al Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo. L’obiettivo è quello di promuovere il coinvolgimento dei percettori del Reddito di cittadinanza alle attività coordinate dalle realtà de Terzo settore presenti a Cadoneghe.

Registro unico

L’appuntamento è per lunedì 5 settembre, alle 20.45, nella sala “Italo Calvino” della Biblioteca civica di Cadoneghe. Gli incontri con le associazioni proseguiranno poi martedì 13 settembre alle 20.45, con un approfondimento dedicato alla riforma e al registro unico del terzo settore e martedì 27 settembre con una serata che illustrerà le ultime novità riguardanti gli strumenti digitali, tra cui Pec, Spid e firma digitale. Anche questi due incontri si terranno alle 20,45 nella sala Italo Calvino della Biblioteca Civica.

Schiesaro

«Cadoneghe conta 49 percettori di Reddito di Cittadinanza – spiega il sindaco Marco Schiesaro – la legge prevede che vengano impiegati nei progetti di utilità collettiva. Cadoneghe ha intenzione di rafforzare questa misura, coinvolgendo l’ampio e vivace tessuto delle associazione del terzo settore presenti nel nostro Comune. È un’occasione di formazione e di crescita personale per quanti si trovano nella situazione di dover usufruire di questo strumento di welfare, nonché – mi sento di aggiungere – un dovere verso la società: tutti i contribuenti, infatti, tramite la fiscalità generale concorrono a sostenere chi, senza lavoro, ha richiesto il reddito di cittadinanza. Non solo, siamo attualmente impegnati in rigorosi controlli allo scopo di individuare eventuali abusi di questo strumento. Non accettiamo truffe verso lo Stato e la collettività».

Anziani

Contestualmente, il Comune di Cadoneghe ha pubblicato il nuovo bando per le attività volontarie nell’ambito del servizio civile anziani: è rivolto a persone di età compresa tra i 60 e i 75 anni. Tutta la modulistica si può scaricare a questo link: https://comune.cadoneghe.pd.it/notizie/1419134/servizio-civile-anziani-avviso-formazione. La scadenza della presentazione delle domande è alle ore 13 di mercoledì 7 settembre. «Si tratta di un’iniziativa che, da quando esiste, ha sempre riscosso molto successo – afferma l’assessore al Sociale Sara Ranzato – e che punta, assieme ad altre, a coinvolgere tutte le fasce sociali della nostra comunità in attivitù di pubblica utilità. Con la fine della pandemia è tempo di recuperare e rafforzare la tradizionale vocazione di Cadoneghe nel volontariato. Va in questo senso anche la serie di incontri organizzata assieme al Csv».