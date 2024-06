Schiesaro vince al primo turno a Cadoneghe, neanche il "caso autovelox" ha fermato il leghista

Marco Schiesaro non dovrà neanche aspettare il ballottaggio per essere rieletto. Il leghista infatti ha stracciato gli avversari al primo turno col 52,4% dei voti, non lasciando quindi speranza al centrosinistra e alla sua candidata, Paola Venturato (35,8%). Eppure, meno di un anno fa, sembrava in forse anche la sua candidatura, dopo che il caso delle multe scattate grazie ad un autovelox poi considerato illegittimo, aveva acceso su di lui i fari della giustizia e i sospetti.

Una gogna durata mesi, che l'ha poi messo contro il suo comandante dei Vigili, Giampietro Moro. Schiesaro lo ha cacciato, prima di denunciarsi a vicenda, promettendosele in tribunale. Ma Schiesaro era preoccupato dei cittadini di Cadoneghe, quando sembrava che fosse stato lui a dare l'ordine di multare senza pietà. Le verità giudiziarie verranno fuori tra anni forse, ma nel frattempo quelle sanzioni sono state cancellate e lui ha riacquistato la fiducia dei cittadini, finendo per essere il "martire" delle multe e ribaltando la narrazione a suo favore, fino alla netta vittoria di oggi.

Mai in partita invece Enrico Scacco, che aveva puntato tutta la sua campagna elettorale proprio sul caso delle multe a Cadoneghe (erano 60mila circa, con sommosse popolari annesse), che ha ottenuto il 6,4% e Giulia De Campo, che ha chiuso al 5,3%.

«In Veneto sono stati riconfermati il 95% dei sindaci uscenti, con risultati sopra il 60% del corpo elettorale - commenta il segretario regionale del Carroccio, Alberto Stefani - .Parliamo di 25 nuovi sindaci già proclamati in altrettante amministrazioni strappate ad altre forze politiche, 100 nuovi amministratori, un saldo positivo che dimostra ancora una volta la forza territoriale della Lega. Tante le vittorie importanti al primo turno: Cadoneghe, Mogliano, Paese, con la Lega primo partito in alcuni di questi. Nel frattempo Rovigo sta sfiorando la vittoria al primo turno. La Lega è in testa in molti altri comuni al ballottaggio. Siamo pronti per grandi vittorie nei comuni sopra i 15 mila abitanti. Risultati di cui siamo orgogliosi».