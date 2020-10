Scomparsa Sinigaglia, Bui: «I suoi modi garbati siano di esempio a chi si affaccia alla politica»

«Un esempio di quella politica del fare che, senza tante chiacchiere, ha agito per il bene dei cittadini e delle persone con rispetto verso gli avversari e verso coloro che la pensavano in modo diverso. Claudio Sinigaglia era un signore nei modi, nelle parole, nelle idee. La notizia della sua perdita mi lascia una grande tristezza nel cuore perché se ne va un politico di classe che ha dato molto alla sua comunità. Il suo impegno civile e la sua passione per lo sport lo hanno portato a dedicarsi in particolare a queste tematiche per tutto il tempo in cui è stato assessore del Comune di Padova. Ma anche durante gli anni in Consiglio regionale dove molto ha fatto per il Nuovo ospedale di Padova, tutti lo ricordano nei suoi modi garbati, sempre improntati al confronto e mai allo scontro. Uno stile che spero resti di esempio ai tanti giovani che oggi si affacciano alla politica. A nome della Provincia di Padova e dei sindaci del territorio padovano, mi stringo alla famiglia, in particolare alla moglie e ai tre figli, in questo momento di profondo dolore». Questo il ricordo che Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, dedica a Claudio Sinigaglia.

