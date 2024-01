Scontri alla Fiera di Vicenza: in arrivo altre denunce

Potrebbe aumentare il numero di manifestanti ritenuti responsabili degli scontri avvenuti sabato in via dell'Arsenale a Vicenza, durante la protesta alla Fiera dell'Oro a Vicenza dove Israele era presente in uno dei padiglioni. L'assedio alla Striscia di Gaza dopo i fatti del 5 ottobre non sembra avere fine, per questo si sono ritrovati in migliaia a Vicenza a protestare.

Di questi, circa 700 hanno deviato dal percorso prescritto, cercando di forzare il cordone di polizia per cercare di raggiungere la Fiera, attorno alla quale è stato impiegato un ingente spiegamento di forze a blindare l'evento. I manifestanti, che avanzavano con degli scudi di plexiglass consapevoli che sarebbero stati caricati per impedirgli di raggiungere i padiglioni, hanno risposto alla carica lanciando oggetti di vario tipo. Per respingere i manifestanti è stato più volte utilizzato l’idrante. Uno dei poliziotti rimasti feriti negli scontri, appartenente alla mobile di Padova, ha riportato 45 giorni di prognosi per una sospetta lesione a una vertebra cervicale dopo il colpo ricevuto con un oggetto contundente. Al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza con lievi ferite sono stati medicati per lievi ferite sia una decina di agenti che una decina di manifestanti.

Oltre ai cinque antagonisti (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) fermati e denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, la Digos sta portando avanti gli indagini, con la visione dei numerosi filmati, per arrivare a dare un nome ad altrii protagonisti degli scontri.