Scontri alla manifestazione pro Palestina, il Catai: «Complici del genocidio di Gaza»

C'erano almeno 500 persone per protestare contro gli stand di Israele presenti in fiera a Vicenza, dove è in corso il salone internazionale dei gioielli. Durante il corteo, previsto e autorizzato he ha sfilato in città, una parte dei manifestanti ha deviato il percorso cercando di raggiungere la Fiera.

Una zona che era stata interdetta ai partecipanti al corteo. Giunti in prossimità della Fiera sono stati bloccati con una carica e getti di acqua gelata con idranti che si mescolava ai fumogeni e ai petardi utilizzati dai manifestanti. Luca Lendaro del collettivo Catai ha così commentato: «Qui per denunciare il genocidio e la pulizia etnica in corso in Palestina, i crimini israeliani e la complicità del nostro governo insieme a quello statunitense e agli altri governi occidentali».

Alle 14 è cominciata una seconda manifestazione organizzata da Rifondazione Comunista e Unione popolare con la comunità palestinese d'Italia contro la presenza di Israele a Vicenzaoro. «Il nostro paese e l'Ue sono complici di un governo che sta portando avanti un genocidio a Gaza e la pulizia etnica in Cisgiordania», hanno dichiarato in una nota annunciando l'evento.

Se da un lato i manifestanti protestano per le cariche i sindacati di polizia lamentano della situazione che si è venuta a creare: «E’ stata un’aggressione molto seria e si è reso necessario l’intervento con l’idrante per arginare i violenti. Alcune persone sono state fermate e portate in Questura, e ora c’è da sperare che tutti i responsabili non se la cavino con poco o nulla come fosse stata una bravata, perché non sarebbe la prima volta».