Il senatore padovano Andrea Ostellari (Lega) messo sotto scorta

L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e attuale sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto scorta in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo ostativo.

Ostellari

Lo scrive il Corriere del Veneto, spiegando che l'esponente del Carroccio sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti: la decisione in merito alla scorta sarà presa dal prefetto di Roma il prossimo 10 febbraio, ma la richiesta è partita la scorsa settimana direttamente dal Ministero della Giustizia.alla luce dell'escalation di tensione per le manifestazioni dei gruppi che si rifanno alla ideologia anarchica. Il sottosegretario Ostellari si è al momento trincerato dietro a un "no comment" in merito alla vicenda, e a quanto sembra non sarebbe l'unico a cui verrà data una scorta: la richiesta sarebbe stata avanzata anche per un altro sottosegretario alla Giustizia, ovvero Andrea Delmastro Delle Vedove di Fratelli d’Italia. Da ieri, giovedì 2 febbraio, è stata occupata la facoltà di Lettere dell'università La Sapienza di Roma al termine di un'assemblea pubblica organizzata da studenti, collettivi Cambiare rotta, Osa e anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito, contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. L'occupazione, secondo le intenzioni degli studenti, dovrebbe andare avanti fino al corteo previsto per domani, sabato 4 febbraio. Sul sito 'Rivoluzione Anarchica' si legge una sorta di chiamata alle armi per oggi davanti alle ambasciate italiane nel mondo.