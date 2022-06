Scuola “Don Lorenzo Milani": partiti i lavori di bonifica

Sono iniziati questa settimana le operazioni di bonifica al tetto della scuola secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani” di Mejaniga.

Scuola

Si tratta dell’ultimo edificio pubblico comunale ad essere interessato dalla presenza di amianto nelle coperture. A giugno 2021, il Comune di Cadoneghe aveva partecipato a un bando regionale dedicato proprio all’individuazione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto negli edifici scolastici risultando beneficiario del 100% della somma necessaria all’opera. L’intervento pesa per circa mezzo milione di euro, di cui 102 mila euro per la bonifica e 215 mila per il rifacimento. Il resto delle spese è dovuta all’Iva, alle coperture tecniche, sicurezza e imprevisti.

Bonifica

«Finalmente verranno rimossi 1.600 metri quadrati di amianto, per decenni rimasti confinati sul tetto dell’edificio – commenta il sindaco Marco Schiesaro – . A seguito di questa operazione, che si concluderà entro 150 giorni, il Comune di Cadoneghe sarà libero dall’amianto in tutte le sue strutture pubbliche. Ringrazio gli uffici per la prontezza nel lanciare il bando, unitamente alla Regione Veneto, da sempre sensibile a questa problematica. Da quando si è insediata, la mia amministrazione ha sempre dato alta priorità alle politiche ecologiche e ambientali. Anche se la scuola Don Milani è sempre stata considerata sicura, ora sappiamo che i nostri ragazzi, a partire dal prossimo anno scolastico, non saranno più a contatto con un materiale potenzialmente pericoloso per la salute».