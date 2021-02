Scuola Don Milani: ufficializzata la convenzione, si pensa già alla ristrutturazione 

La giunta comunale di Montegrotto ha approvato la bozza di convenzione che verrà siglata con la parrocchia di Turri e l’istituto comprensivo di Montegrotto Terme per l’uso del patronato di villa Doglioni e dell’oratorio di San Giuseppe

La giunta comunale di Montegrotto Terme ha approvato la bozza di convenzione che verrà siglata con la parrocchia di Turri e l’istituto comprensivo di Montegrotto Terme per l’uso del patronato di villa Doglioni e dell’oratorio di San Giuseppe per ospitare gli alunni della scuola primaria Don Milani, al momento inagibile. «L’ufficializzazione della convenzione - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - segue la generosa disponibilità che ha mostrato subito il parroco don Roberto Bicciato e consentirà all’amministrazione di di attuare i modesti lavori di adeguamento dei locali ad aule scolastiche».

Riqualificazione

Il Comune procederà ora a valutare i costi necessari per una completa riqualificazione dell’edificio Don Milani, non solo in termini strutturali, ma anche di citazione impiantistica (elettrica, idraulica, meccanica oltre che di riqualificazione energetica (isolamenti, serramenti, caldaie…) e di attivare azioni finalizzate all’acquisizione di finanziamenti totali o parziali.

Delibera

La scuola don Milani di Turri è stata chiusa all’inizio di gennaio perché le indagini strutturali condotte sull’edificio hanno evidenziato che non può essere considerato idoneo all’uso. «La delibera - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - prevede anche un impegno della Giunta a ristrutturare la scuola Don Milani nella località di Turri. Ritengo importante che rimanga lì perché la scuola primaria, in continuità didattica con il micronido e la scuola dell’Infanzia è un presidio fondamentale del tessuto sociale e culturale di Turri».