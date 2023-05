Scuole primarie e secondarie, il Comune aumenta classi e investimenti

Anche per l’anno scolastico 2023-2024 il Comune di Villa del Conte conferma l’attività scolastica a pieno regime e con pieno organico in tutti i plessi del territorio comunale.Gli Uffici scolastici preposti hanno infatti comunicato che per il prossimo anno scolastico saranno attivati nelle scuole primarie due classi prime presso il capoluogo, (una con tempo pieno di 40 h settimanali ed una con tempo “normale” di 7 ore settimanali) e una classe a tempo normale (27 ore settimanali) anche per primaria della frazione di Abbazia Pisani. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, saranno attivate ben tre classi a tempo normale di 30 ore settimanali.

Investimento

Precisa la prima cittadina di Villa del Conte, Antonella Argenti: «Il gennaio scorso, terminato i tempi di iscrizione, vi sono stati più incontri con la dirigente scolastica e con gli uffici scolastici provinciali, che ringrazio per la cortesia e importante collaborazione, durante i quali si sono affrontate tutte le possibili prospettive. Non nascondiamo la preoccupazione per l’eventuale esito che avrebbe potuto penalizzare la frazione piuttosto che le richieste diversificate dal tempo normale il tempo pieno. Con la Dirigente scolastica, dottoressa Alessandra Milazzo, abbiamo sin da subito sostenuto e perorato la richiesta di garantire il pieno regime in tutti i plessi mantenendo l’organico al completo per le tre classi prime della primaria e le tre classi prime della secondaria, consapevoli dell’importante fulcro sociale che la scuola e la sua formazione costituisce per la comunità. Riteniamo infatti fondamentale continuare ad investire risorse, non solo economiche, ma anche umane e sociali, per i nostri ragazzi e per la loro cultura, quali elementi fondanti per la loro crescita nelle forti radici del proprio territorio».

Bandi

Importanti sono gli investimenti previsti, con lavori già in corso durante questa estate per la scuola primaria della frazione dove è prevista la realizzazione della mensa scolastica ed il nuovo parcheggio antistante il plesso. Numerosi sono inoltre i bandi ai quali l’amministrazione comunale ha partecipato per la ristrutturazione e l’efficientamento di tutti i plessi scolastici. In particolare, per le scuole del capoluogo il Comune è risultato idoneo ai finanziamenti sia statali che regionali, ma in attesa di fondi per poter procedere allo scorrimento delle graduatorie dove Villa del Conte si trova in ottima posizione.