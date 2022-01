Ostanel, interrogazione alla Regione per potenziare il Sisp

«Trovo assurdo che a 2 anni dall’inizio della pandemia la Regione Veneto non sia ancora riuscita a potenziare e organizzare un Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) in grado di far fronte alle varie ondate pandemiche che ci troviamo ad affrontare oramai ciclicamente». Esordisce così la Consigliera regionale Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) che aggiunge: «Guardiamo le scuole primarie: le norme nazionali prevedono che in presenza di un positivo in classe debba essere fatto immediatamente, per tramite del SISP e senza oneri per le famiglie, un tampone a tutti gli alunni, ma i SISP continuano ad avere poco personale e non riescono ad assicurare questi tamponi gratuiti in temi brevi. E nelle secondarie la situazione non è certo migliore, con il personale scolastico che deve farsi carico, oltre al proprio lavoro, anche di comunicare i dati al SISP».

Proposta

«I risultati - continua Ostanel - sono facili da immaginare, da un lato aumenta il ricorso alla DAD, con tutte le difficoltà per le famiglie che conosciamo bene, dall’altra si ricorre al privato. La Regione attraverso un Protocollo del 17.01.2022 consente alle famiglie, a quelle che possono permetterselo, e considerate che questi controlli sono purtroppo frequenti, di effettuare un tampone a proprie spese nelle strutture private o in farmacia. La conseguenza, purtroppo è che ai nuclei familiari più fragili non resta che attendere tempi lunghissimi».

Personale

«Il personale dei SISP sta facendo l’impossibile per garantire un minimo di tracciamento della diffusione del virus, ma senza le adeguate risorse non riuscirà mai ad adempiere a questo compito, in più, oltre al sovraccarico di lavoro c’è da adeguarsi a regole e procedure ministeriali che cambiano continuamente. La Giunta Regionale, invece, dopo 2 anni continua con l’atteggiamento dei primi della classe, senza vedere la realtà, che è ben diversa: il tracciamento non regge più, l’attesa per i tamponi è troppo spesso lunghissima, il personale medico è stremato e le cure non Covid vengono ridotte e rimandate».

Sisp

«Per questo - conclude Ostanel - ho presentato un’interrogazione a risposta immediata in cui ho chiesto alla Giunta come intende rafforzare i SISP, soprattutto per agevolare il rientro a scuola immediato di tutti i bambini, anche quelli con minori disponibilità economiche. Ma temo, come è accaduto troppe volte, che anche questa volta mi risponderanno ad emergenza passata».