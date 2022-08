Scuola: rientrano 50 tra insegnanti e collaboratori scolastici "no vax"

Nuova circolare e nuove regole per la scuola. L'assessora Cristina Piva ha commentato per quanto quella che sarà la ricaduta sulle scuole comunali. «Non si può ancora parlare di un ritorno alla normalità ma certo in questa prima fase non ci sarà più per nessuno l'obbligo di utilizzare i dispositivi nelle aule. Questo fa sì che anche chi era stato "sospeso" dal lavoro perché si era opposto alla vaccinazione tornerà al lavoro». L'assessora ha spiegato che anche la dad non sarà più una opzione anche se, in casi davvero particolari potrebbe ancora essere utilizzata. Ma si tratterebbe di casi singoli e solo per gravi necessità.