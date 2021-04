Scuole, asili e centri sportivi: tutto sanificato prima della riapertura nel comune di Agna

E' stata eseguita nel fine settimana di Pasqua una completa e accurata sanificazione in tutti i locali e ambienti scolastici del comune di Agna, con l'ausilio di un'azienda qualificata che ha rilasciato idonea certificazione a fine servizio.

Scuole

«Assieme alla Giunta abbiamo deciso di sanificare tutte le nostre scuole prima della riapertura prevista per mercoledì. L'intervento ha riguardato il nido, la scuola materna, la scuola primaria, la scuola secondaria e la palestra comunale, utilizzata sia dalle scuole che dalle associazioni sportivi», ha spiegato il sindaco, Gianluca Piva, elogiando il lavoro del vice sindaco, Erika Rampazzo che ha seguito passo dopo passo i lavori. «Colgo l'occasione per informare che lo sportello di supporto alla prenotazione vaccini presso la sede della Protezione Civile di Agna, rimarrà chiuso il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, riprendendo le normali attività da martedì 6 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e per tutta la settimana. In questi primi giorni abbiamo avuto oltre 50 cittadini che si sono rivolti ai nostri Volontari, ricevendo puntuali informazioni».