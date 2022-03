Nasce la lista dei professionisti under 45 a sostegno del sindaco Giordani

Una lista civica di candidati under45. È questo il progetto lanciato dalla lista civica Padova Futura, che ieri ha presentato il suo nome e il logo. Saranno quindi due le liste civiche che supporteranno Sergio Giordani alle elezioni amministrative 2022. L’ambizioso progetto candiderà 32 persone under35, per la maggior parte professionisti, tutti motivati e appassionati di politica. L’incarico di creare la lista è stato affidato a Vincenzo Cusumano, ex consigliere Pd della giunta Zanonato. Il progetto è stato abbracciato da Enrico Fiorentin, già consigliere comunale per Sergio Giordani che spiega il passaggio dalla prima alla seconda lista: «La linea è stata condivisa col sindaco. In questi anni, per i giovani è ancora più difficile fare politica. L’obiettivo della lista è portare entusiasmo e idee innovative e concrete. E tanti giovani ci stanno seguendo».

Obiettivi

«Padova Futura vuole portare giovani eletti a rappresentare l’amministrazione comunale con idee concrete che guardano al sociale, alla mobilità sostenibile e all’innovazione - si legge in una nota della lista - .Crediamo che sia possibile una politica in cui coesistano: valorizzazione del merito, attenzione alla parità di genere e alle fasce deboli. E soprattutto, vogliamo tornare a parlare di “futuro”. Ecco perché nel nome della lista è stato scelto questo nome, dopo un processo partecipativo che ha coinvolto 100 giovani, prima ancora che la lista nascesse. La lista dei candidati è quasi completa, ma le porte sono aperte a candidati e supporters che vogliano abbracciare il progetto. Il prossimo incontro è previsto mercoledì 30 marzo alle 19.30 al bar Atipico Porte Contarine alla presenza del Sindaco Sergio Giordani. Tra i nomi già sicuri di essere in lista Alessia Casotto, avvocata e consigliere dell’ordine degli avvocati, Enrico Fiorentin, Francesco Sanavio, psicologo psicoterapeuta e Arianna Simonetto, digital specialist