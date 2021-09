Seggi elettorali: volontari Auser a disposizione per chi è in difficoltà 

I volontari dell'Auser di Montegrotto Terme, in vista delle due giornate in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere il sindaco, il 3 e 4 ottobre, si sono messi a disposizione delle persone che non riescono a raggiungere autonomamente i seggi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Volontari

Il servizio funzionerà dal mattino di domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12. Per prenotazioni contattare Marina 3356147260 entro le 12 di sabato 2. L'amministrazione ha voluto sottolineare l'importanza di questo servizio e ha ringraziato i volontari che ancora una volta si sono messi a disposizione della città.