Lega, Callegaro eletto nuovo segretario di Albignasego

Mercoledì sera si è tenuto il tanto atteso Congresso della Lega ad Albignasego, che anticipa quello di lunedì previsto nel capoluogo a Padova. Rinnovati dunque i vertici del Carroccio riferiti al secondo comune come abitanti della Provincia che vede vittorioso il neosegretario Moreno Callegaro, vecchia conoscenza della sezione.

«Dobbiamo ripartire e dare fiducia e spazio ai giovani – ha commentato Callegaro – L’obiettivo è quello di responsabilizzare tutti i militanti di sezione assegnando dei compiti in modo che il gruppo possa diventare sempre più efficiente». Rinnovato anche il direttivo composto da sei elementi oltre al segretario Callegaro: Gregori Bottin, Annamaria Masiero, Massimo Tonello, Andrea Ranghetto, Tamara Stecca e Matteo Venturini.

«La nostra passione per la politica deve trasformarsi in servizio reso ai cittadini – conclude Matteo Venturini, incaricato per l’occasione nel ruolo di vice Segretario – Questa nuova squadra si renderà disponibile alla cittadinanza e sarà da supporto ai nostri consiglieri eletti in consiglio comunale. Ci impegneremo anche a creare eventi culturali e storici per ricordare le nostre origini o per ascoltare e cercare di dare risposte concrete ad Albignasego ed ai suoi abitanti».