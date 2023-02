Segreteria Pd, in Veneto in vantaggio Elly Schlein

L'onorevole Alessandro Zan ha commentato quanto sta accadendo in regione sul fronte congressuale nel suo partito, che deve eleggere il nuovo segretario.

Schlein

«In Veneto - evidenzia Zan - i primi due giorni di congresso con quasi 1200 votanti e oltre 60 circoli già andati al voto vedono Elly Schlein in vantaggio con oltre il 45% tra gli iscritti PD. È un dato entusiasmante che ci fa guardare con ottimismo ai prossimi 7 giorni di voto nei circoli e poi alle primarie del 26 febbraio. La nostra base ha percepito la misura del rinnovamento della nostra mozione e la sta premiando. È tempo di ricostruire un partito con una visione chiara per una opposizione senza sconti, soprattutto in Veneto. Giorgia Meloni e Luca Zaia sono due facce della stessa medaglia, di una destra pericolosa a cui dobbiamo essere alternativi, senza sconti».