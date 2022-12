Lega, arriva il congresso: il 18 dicembre sfida Pettenuzzo-Rettore

La sfida a due nella Lega ci sarà il 18 dicembre. Nicola Pettenuzzo e Michele Maria Rettore si giocheranno la segreteria provinciale della Lega all'hotel Sheraton. Prima convocazione alle 8:30, poi alle 9 e inizio del voto dalle 10. Si potrà scegliere il nuovo segretario provnciale fino alle 18. Pettenuzzo è il favorito ed è l'uomo scelto dal commissario regionale Alberto Stefani per l'ala rappresentata da lui, Massimo Bitonci e Andrea Ostellari. Mentre Rettore sarà a guardia di quella dell'assessore regionale, Roberto Marcato. Più defilato c'è Fabrizio Boron, che potrebbe anche scegliere di candidarsi a sua volta, fino a 72 ore prima del congresso. Pettenuzzo è il sindaco di San Giorgio in Bosco e consigliere provinciale con deleghe alla sicurezza, allo sport e alle politiche energetiche. E' stato preferito da Stefani al sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, che si era messo a disposizione del partito per rappresentare l'asse dei tre parlamentari. Rettore invece aveva già lanciato la sua candidatura. Militante dal giugno del 1994, 64 anni, imprenditore, ex segretario della sezione di San Giorgio delle Pertiche, dal 2009 al 2020 e componente del consiglio di amministrazione di Etra Spa dal 2011 al 2014.