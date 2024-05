Sei comuni sottoscrivono un patto nella giornata nazionale della legalità

In occasione della giornata nazionale della legalità e dell’anniversario della strage di Capaci, ieri sera giovedi 23 maggio 2024 presso la Sala Consiliare l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta ha presentato il Rapporto “Amministratori Sottotiro”, iniziativa inserita all’interno della prima edizione del “Festival della legalità: Noi cittadini liberi”.

“Amministratori sottotiro” è un rapporto che l’Associazione Avviso Pubblico redige dal 2010 in cui vengono elencate le minacce e le intimidazioni mafiose e criminali nei confronti degli amministratori locali e di persone che operano all’interno della pubblica amministrazione in tutta Italia. Centinai di Sindaci, assessori e consiglieri, nonché dirigenti e dipendenti degli Enti Locali sono stati colpiti da intimidazioni, minacce e aggressioni. Vi sono Comuni e intere aree provinciali in cui svolgere il compito di amministratore e amministratrice locale è a dir poco proibitivo tra incendi, aggressioni fisiche, lettere minatorie, ingiurie e diffamazioni sui social network. Il 20% dei 7.900 Comuni presenti nel territorio nazionale sono stati colpiti da atti intimidatori. In particolare, nella Regione Veneto ad oggi si sono verificati 19 atti intimidatori, 6 province e 13 Comuni sono stati colpiti. Durante la serata il Sindaco di Sandrigo Marica Rigon ha portato la sua testimonianza: i responsabili delle gravi intimidazioni nei suoi confronti apparterrebbero a un nucleo famigliare di sinti, in passato stanziale nel campo nomadi del paese e ora in un Comune limitrofo, a seguito dell'abbattimento di un immobile abusivo e fatiscente.

Con l’occasione della presentazione del rapporto a cura del coordinatore nazionale di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, i Sindaci presenti hanno sottoscritto la Carta di Avviso Pubblico, un codice etico proposto agli amministratori locali con l’obiettivo di promuovere comportamenti che concretamente stimolino la messa in pratica di una politica trasparente, credibile e responsabile. Nel gennaio 2023 la Carta di Avviso Pubblico è stata riconosciuta ufficialmente come “buona pratica” italiana anticorruzione ed è stata inserita nell’Handbook od anticorruption best practices della Commissione Europea mirando a rafforzare la trasparenza e la rendicontabilità dei comportamenti e dell’utilizzo delle risorse di chi riveste un incarico politico e amministrativo pubblico, nella convinzione che questo contribuisca a rafforzare concretamente il perseguimento degli interessi collettivi, a prevenire e a contrare le mafie e la corruzione e, di conseguenza, a restituire fiducia e credibilità alla politica e alle istituzioni. La Carta di Avviso pubblico di rivolge anche ai cittadini e alle cittadine, a cui chiede di partecipare e di vigilare, di fare la loro parte e di confrontarsi democraticamente e pubblicamente. Ieri sera, giovedi 23 maggio 2023, il Comune di Carmignano di Brenta rappresentato dal Sindaco Eric Pasqualon, il Comune di Gazzo Padovano dal Sindaco Ornella Leonardi, il Comune di Fontaniva dal Sindaco Edoardo Pitton, il Comune di Sandrigo dal Sindaco Marica Rigon, il Comune di Grantorto dal Vicesindaco Simone Basso e il Comune di Cittadella dall’Assessore Marco Simioni hanno sottoscritto la Carta di Avviso Pubblico impegnandosi a valorizzare la trasparenza, la democrazia e la responsabilità amministrativa.