Sei Nazioni femminile: il Plebiscito diventa casa Italia

L'annuncio arriva direttamente dall'assessore Diego Bonavina: Padova ospiterà tutte i match del Sei Nazioni di Rugby femminile. «Che la federazione designi Padova come città ospitante è un riconoscimento molto importante. Per il momento è solo per quest'anno, ma è probabile che Padova diventi la sede stabile del rugby femminile. E non dimentichiamoci che allo stadio Euganeo siamo in grado di ospitare un test match della nazionale maschile per uno dei test match in vista dei mondiali. Padova è la città del rugby, non ci sono dubbi».

Plebiscito - Rugby

I match previsti sono tre. Il primo contro la Francia, che si disputerà nel week end del 6/7 febbraio, quello con l'Irlanda del 27/28 febbraio e contro il Galles il 13 o 14 marzo. «Se Padova è la città del rugby, il Plebiscito è la sua casa. La grande diatriba calcio - rugby che abbiamo affrontato gli anni scorsi mi ha sempre visto con un'idea chiara sulla destinazione di questo impianto. Abbiamo ospitato la finale scudetto, i match del Petrarca e della nazionale femminile. La scelta fatta dalla Federazione, l'optare su Padova, fa capire quanto questa sia la sede ideale e naturale per il rugby. Un'ulteriore conferma al fatto che quella visione, puntare su questo impianto e renderlo la casa del rugby, sia stata la scelta giusta».