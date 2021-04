Seicento uova pasquali per i bambini di Carmignano di Brenta. Il dono di un privato per addolcire la Pasqua

Seicento uova di cioccolato distribuite ai bambini insieme agli auguri dell’Amministrazione comunale. Festeggia così la Pasqua il Comune di Carmignano di Brenta, che ha voluto addolcire le giornate dei bimbi, confinati ancora in casa anche durante queste vacanze, distribuendo le uova a tutti gli alunni residenti delle scuole d’infanzia e elementari. «Un’iniziativa che abbiamo potuto sostenere grazie alla donazione di un privato – spiega il Vicesindaco Eric Pasqualon- che vuole assolutamente rimanere anonimo. Ringrazio dunque questa persona e i volontari del gruppo comunale della Protezione civile, che hanno curato la distribuzione del regalo casa per casa».

Uova di Pasqua

Ad accompagnare l’uovo una lettera di auguri rivolta ai bambini e alle bambine firmata da Pasqualon. «Pasqua è una bellissima festa, ma anche quest’anno sarà una Pasqua strana: per colpa del virus dovremo tutti stare in casa e le vostre scuole sono state chiuse – vi si legge - Però riapriranno presto, perché tutti noi sappiamo quanto sia importante per voi vedere gli amici e le maestre! Per rendere più dolce la Pasqua, abbiamo pensato di farvi un regalo: un uovo di cioccolata. È un premio per tutti voi bimbi, perché siete bravissimi: state affrontando questo momento particolare con grande coraggio! Siamo fortunati, perché Carmignano di Brenta è ricco di persone che regalano alla comunità il loro tempo, il loro impegno e, talvolta, molto di più. Ecco perché vogliamo ringraziare chi ci ha permesso di donarvi l’uovo, un cittadino di Carmignano che vuole rimanere anonimo, e i volontari della Protezione Civile, che hanno fatto la consegna casa per casa. Auguri di Buona Pasqua e un abbraccio da parte nostra ai vostri genitori».