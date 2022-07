Ecco i nuovi contenitori ad apertura controllata

L'isola ecologica è stata riqualificata grazie al posizionamento di sei nuove campane (due per carta e cartone, due per plastica e metalli e due per il vetro) e tre nuovi cassonetti per il secco residuo. I contenitori, che permettono il conferimento 24 ore su 24, sono tutti ad accesso controllato che avviene attraverso una tessera consegnata nei giorni scorsi a domicilio ai residenti. L’Ecotessera permette sia il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica dedicata di via Veneto che l’accesso al Centro di raccolta di via Galvani a Caselle.

Etra

«Offrire l’opportunità di utilizzare un’isola ecologica dedicata e rigenerata grazie a nuovi contenitori e modalità di accesso – commenta Flavio Frasson, Presidente del Consiglio di Gestione di Etra – è uno degli aspetti che caratterizzano il continuo impegno di Etra nel migliorare la raccolta differenziata. Oltre al servizio porta a porta e ad altre tipologie di raccolta su misura, la vicinanza e la disponibilità nei confronti dei cittadini si articolano anche in questo servizio importantissimo, comodo e fruibile a tutti. Tali nuove attrezzature non solo consentono un maggior controllo nel conferimento del rifiuto, con possibilità di apertura solo per le utenze autorizzate, ma risultano anche maggiormente integrate nel contesto urbano-residenziale della zona in questione oltre a un notevole miglioramento dal punto di vista dell’impatto visivo».

Amministrazione

«Viene finalmente ripristinato l’uso delle “campane” di via Veneto, – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – non utilizzabili da anni. Questo ripristino molto atteso dalla Cittadinanza è una risposta concreta e un’azione condivisa con Etra, volta a migliorare il conferimento dei rifiuti e il decoro della via. La telecamera installata in questa nuova isola ecologica ci permetterà di controllare il corretto uso dei contenitori e identificare eventuali trasgressori. Soddisfatti di questa sinergia tra Comune, Etra e Cittadini collaborativi, iniziamo la nuova raccolta con le strutture adeguate». Per il conferimento dell’umido rimarranno gli attuali contenitori stradali con serratura e il servizio di svuotamento sarà invariato. Per tutti i rifiuti non conferibili con i contenitori stradali rimane attivo il Centro di raccolta di via Galvani, aperto il mercoledì dalle 13 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

L’Ecotessera

L’Ecotessera per il conferimento potrà essere utilizzata da tutti i componenti del nucleo familiare. Per aprire i contenitori basterà avvicinarla al lettore (display) che si attiverà. Inoltre, per non creare guasti che potrebbero bloccare le attrezzature, viene chiesto ai cittadini di riempire la bocca di carico in modo adeguato, senza eccedere con materiali troppo voluminosi o pesanti. Si raccomanda, poi, di non preparare sacchi di grandi dimensioni e di non abbandonare i rifiuti all’esterno del contenitore. Per quanto riguarda tutte le altre utenze della Città di Selvazzano Dentro che usufruiscono del servizio porta e porta, si ricorda che è ancora attivo il punto di distribuzione dei nuovi contenitori necessari per l’esposizione dei rifiuti a partire dal 1 agosto; basterà contattare il numero dedicato 0498098570 per prenotare la consegna gratuita presso l’Auditorium San Michele in via Roma.