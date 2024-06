Selvazzano, Fuschi non ci sta: «Amareggiato? La Lega ha fatto votare il Pd e questo è il risultato»

«E' possibile che la sezione locale della Lega pur di non far vincere FdI indica di votare il Partito Democratico? Ma come, il partito che ha votato contro l'autonomia differenziata viene indicato dal segretario cittadino leghista come quello da votare? E non è successo nulla, mica ci sono state sanzioni da parte della Lega verso il segretario locale Giorgio Zoppello, e il delegato provinciale Marco Polato si è limitato a dire che aveva preso un colpo di sole». Mariano Fuschi è amareggiato e anche un tantino arrabbiato, dopo l'esito del ballottaggio. E dopo aver visto i festeggiamenti, con tanto di foto a immortalare anche ex FdI e leghisti, tutti fedelissimi di Giovanna Rossi, l'ex sindaca, immortalata in prima fila, presso la sede del Partito Democratico, a complimentarsi con il neo sindaco, Claudio Piron. Fuschi non è con lui che se la prende, anzi tra i due bisogna dire che anche i toni dello scontro sono sempre stati corretti, mirati solo a questioni specifiche ma mai ci sono stati attacchi personali. C'è rispetto, insomma. Mentre della campagna elettorale condotta dall'ex sindaco Giovanna Rossi e dai suoi non sempre si può dire lo stesso. I toni sono stati spesso accesi, soprattutto sui social.

Questa situazione venutasi a creare all'interno del centrodestra selvazzanese ci aiuta a capire quali sono i rapporti nella coalizione anche fuori da questo comune, che però è un caso interessante, dal punto di vista politico. Infatti, dentro FdI, non sono in pochi quelli che pensano che la Lega abbia fatto l'accordo con il Pd a Monselice, dove ha vinto Giorgia Bedin che ha battuto il segretario di FI e sostenuto da FdI, Luca Callegaro. In cambio lo avrebbe fatto votare a Selvazzano, e così il Pd ha vinto con 200 voti. Ma c'è pure chi pensa che pur di portare a casa Monselice la Lega abbia sacrificato Selvazzano facendo perdere FdI. E se le riflessioni nei corridoi sono queste, gli alleati del centro destra hanno diverse cose da chiarire.

«Non è serio, uso questo termine per rispetto a me e a chi ci ha votato, che sono tanti, vedere festeggiare insieme l'ex sindaco Rossi con Piron sotto la sede del Partito Democratico. Non è serio pare quasi un complimento», dice Fuschi mostrando dal suo telefono le immagini che girano sui social. «Siamo davvero sicuri che da questa situazione si farà il bene di Selvazzano? Io me lo auguro da cittadino, ma voglio proprio vedere come si gestirà questa situazione. Sono curioso di vedere cosa è stato promesso all'ex sindaca, dove la ritroveremo. Se in giunta o a presiedere il consiglio comunale», dice con un po' di sarcasmo, Fuschi. «Vedremo. Se sono incavolato? Si lo sono, mica posso negarlo. FdI da solo ha fatto il 40% a Selvazzano. Questa è la verità, E Piron, al quale auguro buon lavoro, di fatto fa il sindaco con il 25% dei voti. Perché se togliamo quelli della Lega e delle liste della Rossi, quelli sono. Non le sembra un paradosso?».