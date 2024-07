Selvazzano, ecco la giunta Cladio Piron: «Il nostro faro è Don MIlani»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha dato appuntamento in Municipio, il neo sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron, per presentare i cinque componenti della nuova giunta comunale. Sono tutte figure che hanno corso la competizione elettorale, con ottimi risultati. «C'è sia un rinnovamento che un ringiovanimento, mi riferisco anche al consiglio comunale», sottolinea immediatamente il neo sindaco. «Questo certifica la volontà di guardare avanti e contribuire a scrivere una storia tutta nuova, come hanno dimostrato con il loro voto i cittadini di Selvazzano».

Ma ecco chi comporrà la squadra di assessori. La 49enne Raffaella Allocca, è stata nominata vice sindaca, oltre che ricevere le deleghe riguardo le politiche sociali, pari opportunità e rapporti con le associazioni. Il 44enne Andrea Chiodi è stato nominato assessore alla programmazione e al bilancio. Il segretario del Pd di Selvazzano, dimissionario, Antonio Santamaria è assessore ai lavori pubblici e al patrimonio. La giovanissima, ma già con molta esperienza e prossima alla laurea magistrale, Laura Rossi, 23 anni, che è stata nominata assessora alla cultura e al turismo. L'avvocato penalista Gianluca Rizzardi, 56 anni, è stato invece nominato assessore alle risorse umane, allo sviluppo economico e all'edilizia privata.

Piron ha toccato diversi argomenti che sono poi i nodi che questa amministrazione dovrà cercare di sciogliere, come quello delle piscine ad esempio. Il neo sindaco si dice convinto che bisogna trovare interlocutori anche fuori dal territorio di Selvazzano, come nel caso dell'ex seminario. Il che vuol dire coinvolgere e dialogare anche con i sindaci dei comuni contermini e con la città metropolitana. «Il nostro impegno, la nostra idea di politica, si ispira a Don Milani. Il problema degli altri è un problema anche mio. Risolverlo insieme è l'essenza della politica», ha detto il neo sindaco citando Don Milani. «Per imparare bisogna essere umili, ed è l'atteggiamento che avremo noi, sempre seguendo quell'insegnamento. Per essere all'altezza delle situazioni bisogna avere l'umiltà di mettersi alla pari con tutti». Nella nuova giunta Piron tre dei cinque assessori provengono da Azione Cattolica.