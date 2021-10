Selvazzano investe sul distretto del commercio

Una parte centrale degli investimenti realizzati a Selvazzano Dentro nell’ambito del progetto Distretto del Commercio è stato rivolto ai cosiddetti interventi strutturali nel territorio. «Abbiamo avviato importanti investimenti – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – che vanno a migliorare i centri urbani del nostro Comune, in luoghi dove sono insediate attività commerciali e di servizi che mantengono vive le nostre frazioni. Siamo soddisfatti di questi risultati che rappresentano un ulteriore tassello per il miglioramento di Selvazzano Dentro».

Altri investimenti

Nell’ambito delle aree verdi, sono stati effettuati due interventi sui parchi cittadini; il parco Baden Powell nel centro di Tencarola ha visto il rifacimento completo delle attrezzature vetuste con l’inserimento di un nuovo castello e due nuove postazioni di altalene per età diverse; il parco Baleno invece ha visto il rifacimento dei vialetti usurati con la nuova pavimentazione con giochi disegnati a terra e una piastra per il canestro, per un importo complessivo di 46.000 euro. Nell’ambito della realizzazione di itinerari turistico-commerciali è stata messa in opera la nuova segnaletica con nove totem indicanti i monumenti principali del Comune, le nuove frecce con l’indicazione dei cinque poli commerciali delle frazioni, un percorso consigliato per i mezzi pesanti, per disincentivare il loro passaggio nei centri. La spesa complessiva è stata di 22.000 euro, cui 12.000 a carico della Camera di Commercio che ha attivato i nuovi percorsi. Nell’ambito della illuminazione pubblica, sono stati realizzati nuovi punti luci e ammodernamento di punti luce esistenti per un totale di 150.000 euro.