L'importanza della Regione nelle opere di adeguamento idraulico del territorio

«Ho chiesto all’assessore Regionale Federico Caner, competente in materia di bonifica, un incontro urgente per poter ragionare sulla possibilità di un coinvolgimento della Regione nella partita dell’adeguamento delle infrastrutture idrauliche dello Scolo Storta, Lazzaretto e Scolo Mestrino in Lazzaretto" a Selvazzano Dentro: un adeguamento che si è reso necessario in vista dell’intervento sulla viabilità sovrastante le medesime infrastrutture idrauliche, tra le vie Pelosa, Tre Ponti e Galileo Galilei, nell’ambito dell’opera già finanziata dalla Provincia di Padova ed oggi in fase di progettazione definitiva».



A parlare è il consigliere regionale padovano di Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, Enoch Soranzo che nelle scorse ore ha indirizzato una nota a Caner per superare lo stallo che da mesi blocca la progettazione del nuovo assetto viario della Sp 83 "Panedella", nell'intersezione tra le vie Pelosa, Tre Ponti e Galileo Galilei a Selvazzano Dentro.Soranzo ha rimarcato «Ho fortemente voluto, da sindaco e da presidente della Provincia, questo intervento cruciale per il territorio selvazzanese e padovano. La sua progettazione definitiva, come ebbi modo di ricordare all’inizio di quest’anno, giace però ferma con le quattro frecce a causa di un mancato accordo con il Consorzio di Bonifica Brenta che ha chiesto la definizione di alcuni interventi aggiuntivi sulle infrastrutture idrauliche interessate dal nuovo assetto viario. Parliamo - ha precisato - di perfezionamenti onerosi, che andranno a modificare inevitabilmente il quadro economico complessivo dell'opera. L’unico modo per superare questa scoglio è probabilmente quello di coinvolgere anche la Regione in questa partita. Da qui la mia richiesta di un confronto urgente, affinché si possa tornare al più presto a lavorare per una rapida realizzazione dell’intervento in questione». Il consigliere regionale Soranzo ha concluso: «Voglio ringraziare l’assessore Caner, che si è dimostrato fin da subito disponibile ad approfondire le problematiche emerse: questo incontro, che metterà a confronto Regione, Provincia e Consorzio di Bonifica Brenta e contribuirà certamente a fare un punto sull’opera e superare questa condizione di stallo».