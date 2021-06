Selvazzano: «Vivi i Parchi 2021, associazioni e cittadini insieme in sicurezza all’insegna dello sport»

Sono in programma numerosi appuntamenti dedicati allo sport e al benessere nel parco degli Alpini in via De Sanctis a Caselle, nel parco virtuoso in memoria di G. Falcone e P. Borsellino di via Veneto a Selvazzano Dentro, nel parco Baleno in viale della Repubblica a Tencarola e in quello dell’Amicizia in via Vespucci a San Domenico. Sono previste molteplici attività tutte gratuite sia al mattino che al pomeriggio: dallo yoga educativo alle attività sensoriali per famiglie, dal Viet Tai Chi a Zumba e Balli, dal Rakkenho al Tango Argentino, da Bacchi/Wellness, dalla Danza Moderna dai 6 ai 12 anni all’Hip Hop dai 13 anni, dallo Gioco Danza 4-5 anni al Propedeutico 6-7 anni, dalla Danza Sportiva a Mira Que Ritmo!, dal Basket a Danza e Fitness.

«Ritorna un’iniziativa importante che dà la possibilità di godersi l’estate immersi nel verde di un parco facendo attività fisica dopo i mesi di movimenti ristretti a causa del lockdown. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – Nonostante il difficile momento riconducibile all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, l’Amministrazione è orgogliosa di far ripartire, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid-19, l’iniziativa “Vivi i Parchi 2021” per consentire a tutti i Cittadini lo svolgimento di attività sportiva gratuita all’aperto e per tornare a condividere insieme momenti di benessere. Il connubio benessere, natura e stare assieme è il motore che fa muovere tante Associazioni che mettono a disposizione della Cittadinanza gratuitamente il tempo e la professionalità. Sarà l’occasione per avvicinarsi a nuove discipline e per conoscere realtà sportive già presenti nel territorio».

«Vivi i Parchi 2021 – aggiunge l’Assessore allo Sport della Città di Selvazzano Dentro Alberto Flaminio – è un’opportunità per tutti per sperimentare nuovi sport in palestre naturali come sono i nostri parchi e con varie possibilità di orari. E’ un’iniziativa, a costo zero, vista la disponibilità delle nostre Associazioni Sportive e di Cittadini che mettono a disposizione le proprie competenze per la Comunità. Tutto nel rispetto delle normative di sicurezza e le disposizioni anti-Covid-19».