In Senato la festa per i 32 anni del Circolo Patavino Autostoriche

Le auto e le moto d’epoca approdano in Senato. A promuovere l’iniziativa, in occasione dei 32 anni di attivita’ del Circolo Patavino Autostoriche, è stato il senatore Udc Antonio De Poli che, a Palazzo Madama, ha illustrato le manifestazioni dell’associazione tra cui, in modo particolare, il Giro della Saccisica (che sarà in programma il prossimo 30 aprile, con partenza da Legnaro) e il concorso d’eleganza ‘Città di Abano’ in cui le auto d’epoca verranno giudicate da una giuria tecnica legata all’Asi (Automotoclub Storico italiano).

«L’obiettivo di queste attività e’ promuovere il nostro territorio. Bisogna fare squadra per valorizzare le bellezze e le meraviglie della nostra provincia - ha spiegato De Poli - Il valore aggiunto del Circolo Patavino Autostoriche, d’altronde, e’ proprio il forte legame con la provincia di Padova. I motori di auto e moto storiche - che sono una grande passione per molti - si ‘accenderanno’ per promuovere cultura e turismo. Queste auto d’epoca non sono solo pezzi storici da ammirare ma rievocano mondi, periodi storici, quindi anche sapori e tradizioni che fanno parte della nostra storia e del nostro patrimonio».

Gli ha fatto eco il presidente del Circolo, Luigino Gennaro: «Siamo nati nel 1991, dal 1994 facciamo parte dell’ASI (Automotoclub storico italiano). La nostra finalità e’ tutelare il patrimonio motoristico nazionale. Il nostro motto è ‘tanti amici, un’unica passione». Una passione, quella per i motori, che è stata condivisa anche dal compianto senatore Niccolò Ghedini (socio del Circolo e scomparso l’estate scorsa) e che è stato ricordato in conferenza stampa dal presidente emerito, Franco Accordi. A illustrare i due progetti sulle manifestazioni in programma - prima ad Abano Terme e poi nella Saccisica - sono stati Massimo Ghirardo e il sindaco di Legnaro, Vincenzo Danieletto. «L’auto e’ si rumore, ma è anche design, creatività, passione per i nostri territori», ha evidenziato Ghirardo. «Il 30 aprile organizzeremo un raduno itinerante di auto d’epoca che partirà proprio da Legnaro: da lì partiremo per percorrere i luoghi più belli della Saccisica». Tutti pronti, sulle quattro ruote, per conoscere i territori della provincia.