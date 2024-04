Il Senato accademico vota la mozione contro il bando Maeci. Proteste fuori dal Bo

Di fatto quello che viene contestato all'Università è il silenzio. Questo si evince ascoltando le voci di coloro che quest'oggi si sono dati appuntamento di fronte al Bo per invitare caldamente l'Università a dare un segnale riguardo quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Un vero e proprio massacro di civili che per moltissimi rimane una condizione inaccettabile. Il sindacato degli studenti, l'Udu ha presentato una mozione che proprio nel pomeriggio di oggi, martedì 9 aprile, verrà discussa in Senato Accademico. Fuori dal Bo attivisti del Catai, studenti e persone comuni si sono ritrovate per sostenere la mozione e far sentire il proprio dissenso rispetto alla situazione nella Striscia. C'è anche chi sventola bandiere palestinesi, tutti chiedono siano rispettati i diritti umani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emma Ruzzon e Teresa Cozzi, dell'Udu ci hanno spiegato il contenuto della mozione che andranno a presentare in Senato: «Bisogna assicurarsi che questi accordi, quelli previsti dal bando Maeci, rispettino l'articolo 11 della Costituzione», afferma Ruzzon. In quell'articolo i padri costituenti hanno voluto porre l'accento sulla predominanza del diritto sulla guerra. Spiega Cozzi: «Sono in realtà i singoli docenti che hanno la facoltà di chiedere di partecipare al bando o meno, ma è l'università che deve dare una indicazione in questo senso. Non si può continuare a far finta di nulla». Ruzzon spera che la loro posizione possa trovare apprezzamento nel Senato Accademico: «Noi speriamo ci sia un'apertura al dialogo e non un muro contro muro. Serve una posizione condivisa il più possibile», fa notare. Fuori dal Bo insieme agli studenti anche un nutrito spigamento di forze dell'ordine.