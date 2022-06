Il Senatore Nencini a Padova per il sostegno alla lista PER - Padova Europea Riformista

L’incontro sarà occasione per rafforzare il progetto politico di aggregazione delle forze riformiste ed europeiste rappresentato da PER; progetto del quale è chiara l’esigenza anche sul piano nazionale, ma che troppo spesso viene soffocato sul nascere sia da personalismi degli stessi che dovrebbero sostenerlo che dei possibili alleati che vedono nel suo successo una perdita della loro rendita di posizione. A Padova, al contrario, le basi sono state gettate e la piattaforma proseguirà dopo le elezioni, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e soggetti politici non solo in città, ma anche in altri comuni.

Nencini

Si è infatti riusciti ad unire rappresentanti di partiti storici, ma anche di più recente formazione e gruppi di varie esperienze politiche e civili come Partito Socialista, Partito Repubblicano, Centro Democratico, Volt, + Europa, Italia Viva, oltre che di Area Civica, la lista ora presente ora in Consiglio Comunale, nello sforzo di ragionare in maniera ampia sui bisogni e sulle opportunità della città. Riccardo Nencini è particolarmente legato a Padova e negli scorsi anni, in veste di Vice-Ministro alle Infrastrutture, aveva dato un decisivo impulso al percorso che ha portato a Padova importanti finanziamenti per la realizzazione delle nuove linee del tram.

Giordani

Venerdì il Senatore incontrerà il Sindaco Sergio Giordani con il quale affronterà vari temi con particolare attenzione, in qualità di Presidente della Commissione Cultura del Senato, proprio alle grandi opportunità e alle nuove sfide che la Città potrà e dovrà affrontare per proseguire in un percorso di riconoscimento di un ruolo di primario interesse culturale nel panorama italiano, europeo e mondiale. Un riconoscimento certamente importante, ma che dovrà essere capace di tradursi in un approccio che sappia valorizzare e “professionalizzare” le grandi potenzialità della Città creando concrete opportunità di lavoro e di crescita culturale e sociale. Appuntamento quindi dalle 17.30 alle 18.30 ai banchetti di PER Padova di Piazza delle Erbe e di Piazza della Frutta per un incontro e un confronto in primis con i cittadini. A seguire l’incontro con il Sindaco Sergio Giordani alla presenza dei referenti politici della Lista.