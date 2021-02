Confermato anche per questa settimana il provvedimento in vigore dalle 14 alle 19, deciso dall’amministrazione comunale

Confermato anche per questa settimana il senso unico pedonale in via Umberto I e via Roma con direzione obbligatoria Prato della Valle-Liston e di utilizzare le vie del Ghetto e le riviere Tito Livio, Ruzante e Businello per effettuare il percorso inverso.