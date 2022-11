Lega: «E' una questione politica. L'assessore lasci la giunta e si prenda le sue responsabilità»

«Le risultanze dell'inchiesta in corso sull'appalto della curva sud dello stadio Euganeo e i pesanti provvedimenti emessi in queste ore dal gip del tribunale di Padova, dimostrano come i dubbi da noi sollevati fin dall'inizio circa i profili di illegittimità di questa procedura non fossero così campati in aria come sostenuto dall'assessore Bonavina, che più volte aveva irriso i nostri rilievi liquidandoli con un'alzata di spalle o una battuta scherzosa. Ora si dimetta». Anche la Lega chiede le dimissioni dell'assessore allo sport Diego Bonavina, che però non è coinvolto nell'indagine.

La versione del Carroccio

«I fatti fin qui emersi sono invece di una gravità inaudita. Ci sarà tempo per comprendere meglio, e da veri garantisti non esprimiamo valutazioni nel merito di una vicenda giudiziaria che sarà chiarita nelle sedi appropriate - evidenziano i consiglieri comunali leghisti, Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi - .Netta è invece la condanna politica sul comportamento di un'amministrazione comunale che, indipendentemente dagli esiti giudiziari, ha dimostrato un comportamento a dir poco opaco fin dall'inizio di questa triste storia. A partire dalla scelta di far presiedere la commissione di gara al segretario comunale, nonostante la legge preveda espressamente che a ricoprire questo ruolo sia un esperto di cantieri pubblici, e proseguendo con l'incomprensibile decisione di non escludere la ditta vincitrice di fronte all'assoluta e palese anomalia dell'offerta. Riteniamo che l'unico atto politico a questo punto possibile siano le immediate dimissioni dell'assessore Bonavina, in attesa dell'esito di un'inchiesta che, comunque si concluderà, lascia ai padovani un cantiere sequestrato in corso d'opera e una data di fine lavori a questo punto inconoscibile, ma soprattutto un doloroso sfregio al mondo dello sport cittadino».

Consiglio comunale

«Chiediamo al sindaco di relazionare al più presto il consiglio comunale, mettendo i cittadini a conoscenza di ogni aspetto a lui noto di questa vicenda, e dimostrando, pur con colpevole ritardo, quella trasparenza che finora è mancata - chiudono Mosco e Lonardi - .E che speriamo possa arrivare presto anche per altre vicissitudini poco chiare, i cui nodi sono fatalmente destinati a venire al pettine».