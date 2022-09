Sergio Giordani è il nuovo presidente della Provincia di Padova

La proclamazione del sindaco di Padova come numero uno di Palazzo Antenore

Sergio Giordani è il nuovo presidente della Provincia. Un risultato scontato quello ottenuto dal primo cittadino di Padova, formalizzato dal voto di sindaci e amministratori dei 102 Comuni dell'hinterland. Sui 1376 aventi diritto al voto (102 sindaci e 1274 consiglieri) sabato hanno votato in 569, con un'affluenza che si è quindi assestata sul 41,35%. In tutto 443 i voti andati direttamente a Giordani, 92 schede bianche e 34 nulle. Non essendo stato fissato un quorum però, ed essendo Giordani l'unico candidato, la sua proclamazione è diventata automatica. Il totale dei voti ponderati è stato di 41886 voti.