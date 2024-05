Settanta candidati a sostegno di Fuschi per le elezioni a Selvazzano

Sono state depositate le 5 liste elettorali a sostegno di Mariano Fuschi, candidato sindaco del centrodestra a Selvazzano Dentro, per un totale di 70 candidati e 1015 firme raccolte. Il voto è previsto per l'8 e il 9 giugno in concomitanza con la scadenza delle Europee.

«La risposta dei cittadini di Selvazzano al nostro progetto è stata straordinaria – dichiara Fuschi – in genere sono i candidati ad andare in cerca degli elettori per una firma, nel nostro caso abbiamo avuto moltissime persone che ci hanno telefonato per domandarci dove e quando potevano venire a firmare. La forza propulsiva della nostra coalizione sono due storiche liste civiche come Selvazzano Viva e Selvazzano Nuova, accanto alle forze politiche che ci sostengono coi loro simboli: Fratelli d’Italia, che nel nostro comune vede anche il nome del coordinatore provinciale Soranzo, e Forza Italia. La quinta lista è stata una sorpresa anche per me: non si tratta di un movimento civico né politico, ma di un contenitore per dare voce alle molte persone che si sono avvicinate a noi durante questa campagna elettorale con il desiderio di contribuire, condividendo la nostra idea di futuro per Selvazzano. Alcuni hanno chiesto di mettersi a disposizione come candidati, e hanno trovato spazio in questa lista che abbiamo chiamato semplicemente ‘Mariano Fuschi Sindaco’»