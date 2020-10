Settore della logistica in stato d'agitazione. Venerdì sciopero per tutta la giornata

Mobilitazione sindacale a Padova indetta per venerdì 23 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale proclamato da Adl Cobas e Si Cobas. Lo sciopero sarà di 24 ore per coloro che operano nel trasporto merci e coinvolgerà inevitabilmente anche altri settori.

Mobilitazioni

«Lo sciopero - fanno sapere dall'Adl Cobas - inizierà con i turni della mattina che coinvolgerà Tigotà, Aspiag, SDA, Finesso, Susa, e forse qualche altro magazzino minore. Ci concentreremo davanti ad ogni singolo magazzino per poi spostarci ognuno con i propri mezzi di trasporto individuali davanti alla sede di Confindustria, dove ha sede anche Assologistica, con orario previsto di arrivo intorno al le 9.30. Là esporremo striscioni e faremo interventi che spiegheranno i motivi dello sciopero e del perché siamo davanti a Confindustria e Assologistica. La manifestazione della mattina si conclude verso le ore 12/12,30 e saranno previsti circa 100/150 lavoratori. Si terrà un presidio davanti al magazzino di Alì a partire dalle ore 6 dove probabilmente si farà sciopero, anche se i lavoratori non sono più inquadrati nel settore della logistica, per le continue azioni sanzionatorie messe in atto da Alì. Ovviamente come organizzatori della manifestazione inviteremo tutti i presenti a mantenere il distanziamento fisico e di indossare la mascherina».

Mattina e pomeriggio

«Ci sarà una manifestazione statica - non un presidio quindi, spiegano sempre dal sindacato di base - davanti alla Prefettura a partire dalle ore 16,30/17 circa con lo scopo di informare la cittadinanza che non vi è alcun motivo in base al quale il contratto nazionale non venga rinnovato e per inoltrare al Governo le richieste riguardanti una sostanziale modifica degli ammortizzatori sociali, una riforma della rappresentanza nei luoghi di lavoro, ma anche la necessità di garantire a tutti il diritto alla salute, all’istruzione, ecc. Consegneremo alla Prefettura un documento nel quale riassumeremo le richieste. Per convogliare le persone verso la Prefettura si darà appuntamento per i lavoratori di Fedex/Tnt, Arco e Dhl davanti all’ingresso dei suddetti magazzini in Via Inghilterra verso le ore 15 , per i lavoratori di BRT appuntamento prima in via Nuova Zelanda verso le ore 13 e in Via Inghilterra verso le ore 14,30. Dopo avere verificato le presenze ci si organizzerà per andare alla spicciolata, ognuno con il proprio mezzo di trasporto, verso il centro di Padova andando a parcheggiare nel parcheggio di Piazza Rabin per recarsi poi davanti alla Prefettura. Anche questa iniziativa coinvolgerà circa 100/150 lavoratori. Il presidio, che chiederà di rispettare rigorosamente le misure di sicurezza, si concluderà verso le 19».