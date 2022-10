Sfalci pubblici, la rivoluzione di Bressa

Meno ditte incaricate, che così scendono a dieci, per razionalizzare e rendere più agile e performanti gli sfalci. Una decisione che per Bressa farà fare un salto di qualità a un servizio molto sentito dai cittadini, quello della cura del verde pubblico. E non solo una questione di decoro e di ordine perché negli ultimi anni sono emerse problematiche legate alle emergenze sanitarie. «Nel momento in cui c'è una città ordinata e pulita è anche più semplice agire nel caso si verifichino delle emergenze. Rendere più snello e veloce il servizio vuol anche dire poter intervenire più volte all'anno. Gli sfalci aumentano da sei fino ad arrivare a 10».