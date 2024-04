Sgarbi alle Europee con FdI: «Spero di correre nel Nord Est»

Con una intervista al Corriere, Vittorio Sgarbi annuncia la sua candidatura alle prossime Europee. La sopresa è che non si candiderà con Forza Italia ma con il partito della premier Giorgia Mrloni. Del suo Governo faceva parte fino a febbraio scorso, quando ha dovuto dimettersi da sottosegretario dei Beni Culturali per via di una vicenda legata a dei compensi riguardanti delle conferenze. Poi c'è stato anche il caso sollevatao da Report, riguardo il caso del furto dipinto caravaggesco del '600 di Rutilio Manetti. Sgarbi precisa subtio che la proposta di Meloni non è legata a una sorta di risarcimento politico: «Non si danno ricompense. Qui servono voti e io li porterò: spero di correre nel Nord Est, dove nel '99 conquistai 100 mila preferenze». L'ex sottosegretario e critico d'arte ha fatto intendere con le sue dichiarazioni che la possibilità era stata paventata immediatamente dopo aver dato le dimissioni dal ministero. «Avevo iniziato a parlare di questa possibilità con la premier Meloni subito dopo le mie dimissioni. E ora ne ho riparlato con La Russa», ha detto Sgarbi.